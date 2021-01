Pochettino nouvel entraîneur d'un PSG qu'il veut "combatif et offensif"

Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Arrivé vendredi dans la capitale française, l’Argentin a été officiellement nommé à la tête de l'équipe parisienne jusqu'en juin 2022 après le départ de Thomas Tuchel.

Le premier entraînement de Pochettino est prévu dès dimanche où il rencontrera son groupe pour la première fois à trois jours du déplacement à Saint-Etienne mercredi.

L’entraîneur de 48 ans sera chargé de rendre le PSG encore plus dominateur dans l’Hexagone et de poursuivre le rêve européen qui se transforme en chimère au fil des saisons.

"Je suis extrêmement heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, a réagi Mauricio Pochettino après la signature de son contrat. Je remercie les dirigeants du Club de la confiance qu’ils m’accordent.

Ancien défenseur central, Pochettino était passé par le PSG entre 2001 et 2003 en disputant 95 matches. Il avait également porté le brassard de capitaine.

"Comme vous le savez, ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur. J'en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l’atmosphère unique du Parc des Princes. Je reviens aujourd’hui au Club avec beaucoup d’ambitions et d’humilité, tout en étant également très impatient de travailler avec des joueurs qui figurent parmi les plus talentueux du monde. Cette équipe a un potentiel fantastique et je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions. Nous ferons aussi le maximum pour donner à notre équipe cette identité de jeu combative et offensive qu’ont toujours aimée les supporters parisiens", peut-on lire sur le site du club.

Brillamment reconverti entraîneur après sa carrière de joueur, Pochettino avait commencé par obtenir de bons résultats à l’Espanyol Barcelone et à Southampton avant de débarquer à Tottenham en 2014. Il allait alors se révéler au grand public grâce à cinq saisons mémorables marquées par la finale de Ligue des Champions 2019. Il finira ensuite par laisser sa place à José Mourinho quelques mois plus tard avant ce retour aux affaires rempli d’espoir au PSG.