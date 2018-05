Platini reconnait une "petite magouille" au Mondial 1998

Michel Platini était invité ce matin dans le cadre de l'émission Stade bleu sur les Radios de France Bleu. Plutôt détendu, l'ancien président de l'UEFA répondait aux questions de son ami Jacques Vendroux, directeur des sports de France Info. Alors qu'ils évoquaient le mondial 1998 organisé en France et gagné par les français, Michel Platini co-organisateur de l’événement a soudain révélé ceci :

"On a fait une petite magouille pour que -si ils terminaient à la 1ère place de leur groupe- la France et le Brésil ne se rencontrent pas avant la finale. (...) On est à la maison, il vaut mieux profiter des choses. On ne va pas s'emmerder pendant six ans à organiser la coupe du monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles (il rigole). Vous pensez que les autres ne le faisaient pas aux autres coupe du monde ? France-Brésil en finale c'était le rêve de tout le monde", a déclaré Michel Platini.

Voilà une révélation qui ne va pas redorer l'image de Michel Platini. L'ancien footballeur français est toujours suspendu de toute activité en relation avec le football jusqu'en 2019, pour avoir reçu un versement controversé d'1,8 millions d'euros de la part de Joseph Blatter en 1998.