Pini Zahavi : le gros coup de filet des enquêteurs belges

Avec l’inculpation de Pinhas dit " Pini " Zahavi, c’est un tout gros poisson que vient de pêcher la justice belge. Dans la plus grande discrétion l’agent de joueurs a été interrogé à Bruxelles il y a quelques semaines avant d’être inculpé. Pour faux, usage de faux, blanchiment d’argent et escroquerie. Cela s’inscrit dans le cadre du dossier du club de Mouscron. Pour rappel, le club hennuyer avait été inculpé en août 2020. Non extradable vu son statut de citoyen israélien, Zahavi s’était longtemps retranché derrière l’excuse du COVID avant de répondre favorablement à la convocation des autorités judiciaires bruxelloises.

L’ancien journaliste israélien de 77 ans est considéré comme un des managers les plus puissants et les plus influents de la planète football. On l’a d’ailleurs surnommé " Mister Fix-It ", tant il est réputé pour sa faculté à mener à bien les négociations les plus difficiles. Une sorte de super-agent au rayonnement international.