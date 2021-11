Pilules en Allemagne, perfusions en Bulgarie : un ancien joueur de foot balance l’envers du décor

Le monde du ballon, ne tourne pas toujours rond. Les coulisses du football révèlent parfois des aspects peu reluisants de l’un des sports les plus populaires au monde. De l’argent, beaucoup d’argent, mais pas seulement. Cette fois, Garra Dembélé, ancien espoir du football français (finalement devenu international malien) est revenu sur plusieurs épisodes de sa carrière où il considère qu’il était dopé par son équipe.

Dans l’émission Destins brisés de La Chaîne l’Équipe (relayés par la presse française ce mercredi) il est revenu sur des pratiques pour le moins surprenantes dans deux clubs dans lesquels il a évolué : "En Bulgarie, quand on finissait les matchs d’Europa League, on prenait des perfusions […] Juste après le match, j’enlevais mes crampons et je prenais les perfs, parce qu’on avait d’autres matches qui arrivaient, deux ou trois jours après."

Il affirme par contre ignorer la nature exacte du produit qui lui était injecté : "Aucune idée. Le seul truc que je peux vous garantir, c’est que quand j’ai signé en Allemagne, il y avait des produits dans mon corps qui n’étaient pas autorisés en Allemagne. En fait, quand je suis arrivé en Allemagne, j’étais dopé. J’avais des hormones, je ne sais pas… […] En même temps, quand on avait des matches le week-end, à tous les coups, c’était moi au test antidopage. J’urinais dans le truc et apparemment, il n’y avait rien."

Mais d’autres substances étaient utilisées à Fribourg, dans le club allemand où il a évolué : "En Allemagne, j’avais une petite boîte. Il y avait mon numéro dessus, le 11. J’avais environ dix pilules à prendre, après les entraînements. Je ne savais même pas ce que c’était. Il y avait des pilules énormes, ça restait coincé (en montrant sa gorge, ndlr). Et si tu ne les prenais pas, tu avais une amende, en plus, en Allemagne. […] Ça ne fait pas rêver mais c’est la vérité. C’est comme ça. On voit le foot à la télé. Mais quand vous êtes à l’intérieur, c’est un milieu qui est compliqué."

Garra Dembélé a arrêté sa carrière (extrêmement mouvementée) alors qu’il n’était âgé que de 29 ans, en 2017.