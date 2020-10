Pierre-Yves Hendrickx : "Les forces de l'ordre, pompiers et ambulanciers ont autre chose à faire que d'encadrer un match de football à l'heure actuelle"

Le Sporting de Charleroi "échappe" en quelque sorte au huis clos ce week-end… puisqu’il ne joue tout simplement pas. Le match Charleroi – Waasland-Beveren est remis, mais les Zèbres seront bel et bien touchés également par la mesure tombée ce matin : retour au huis clos, finis les supporters dans les stades jusqu’à nouvel ordre. Pierre-Yves Hendrickx, le directeur administratif du Sporting carolo a accepté de répondre à nos questions pour analyser cette décision.

Pierre-Yves Hendrickx, quelle est votre réaction par rapport à ce retour du huis clos pour le football professionnel ?

Il faut suivre les règles édictées. A partir du moment où la situation prévoit que les personnes ne doivent plus effectuer que des tâches essentielles, comme travailler par exemple, et qu’il faut minimiser les contacts et maximiser le temps à la maison, il est normal qu’on ne donne plus la possibilité aux gens de se rassembler (puisque c’est ça l’un des gros problèmes). Si on ferme l’Horeca et les cafés, il est assez normal qu’on empêche les gens de se déplacer à plusieurs vers un stade, de côtoyer des personnes qui ne font pas partie de leur bulle, et de partager des émotions qui engendrent des comportements inadéquats pour le moment. On fête un but ensemble, on râle ensemble sur une action… : ces comportements naturels dans un stade de foot sont à proscrire pour le moment et donc la décision est assez logique, même si notre secteur va souffrir. Mais l’intérêt sanitaire et l’intérêt des mesures à prendre pour le mois de novembre pour qu’on puisse revivre "normalement" cette fin d’année prennent le dessus. Cette décision est assez logique.

Comprenez-vous que le secteur culturel puisse encore accueillir du public, même en nombre restreint, alors que les stades doivent, eux, fermer leurs portes ?

Je crois que le comportement de quelqu’un qui va au théâtre ou de quelqu’un qui vient au football n’est pas tout à fait le même : on vient au foot en groupe, par principe, par clubs de supporters. On dépasse vraiment la bulle, on passe du temps ensemble avant le match, après le match, dans le stade. A l’heure actuelle (ndlr : avant les mesures), on est entre 3000 et 5000 personnes. Ce sont des quantités de personnes qui mobilisent des forces de l’ordre, des pompiers, des ambulanciers… Autrement dit des personnes qui, je pense, ont autre chose à faire pour le moment que d’encadrer un match de football.

Vous avez craint un arrêt pur et simple de la compétition ?

Non, le secteur du foot s’attendait à cette mesure-ci. On n’a jamais entendu parler d’arrêt de la compétition. On joue partout dans le monde, et puis le football est un divertissement qui passe à la télévision, ce qui permet aussi aux gens de passer quelques heures à se détendre, à penser à autre chose qu’au Covid en regardant leur club favori. Le football c’est quelque chose de très fort, de très suivi, qui alimente les conversations, les réseaux sociaux, la presse… Et puis c’est aussi le métier de certains : les joueurs sont testés toutes les semaines, toutes les précautions sont prises pour que les matches se déroulent de manière saine sur les terrains.

Votre match contre Waasland-Beveren n’aurait de toute façon pas eu lieu. Un report logique ?

On a eu l’intelligence de modifier le règlement il y a six ou sept mois : avec 7 joueurs positifs, on passait en force majeure pour le report des matches. Tout le monde le savait à l’avance, c’est équitable comme chiffre, comme décision. Il y a des cas à Waasland-Beveren, à Malines, à Mouscron… Et donc on respecte le règlement : les matches sont reportés, on trouvera des dates. La santé prime pour les joueurs aussi ! Même s’ils sont testés, ils peuvent attraper le virus n’importe où, n’importe quand. Malgré la bulle football qui est plutôt un vase clos en journée, eh bien chacun rentre chez soi le soir, les joueurs ont des contacts avec leur épouse, leurs enfants. Le virus est partout. Donc quand un nombre important de joueurs sont touchés, il faut pouvoir les mettre à l’écart le temps qu’ils se soignent. Donc ne pas jouer ces matches-là est tout à fait normal.

On va aussi réfléchir à resserrer un peu la vis autour des célébrations des joueurs ?

C’est de notre responsabilité de montrer l’exemple. Les joueurs sont des personnes très regardées, et même s’ils sont régulièrement testés (ce qui veut dire qu’ils sont négatifs 24 ou 48 heures avant le match) il y a des gestes barrière à bien répéter pour le football, c’est clair.

Il va y avoir des compensations pour les supporters ?

La distribution des places à nos abonnés n’avait pas encore commencé. On attendait les fameux protocoles… On parle d’une remise au mois de décembre, on verra bien si le public est à nouveau autorisé à ce moment-là. Si c’est le cas, les abonnés auront droit à ce match-là, et si on ne peut toujours pas avoir de public, il y aura effectivement des dédommagements financiers ou autre à envisager.

Économiquement, ça s’annonce difficile ?

Les recettes ne seront pas là (public, VIP, Horeca…) mais à côté de cela le football passe à la télévision et on est rémunéré pour cela aussi. On savait qu’on devait être très prudent dans l’élaboration de notre budget cette année, donc on a prévu une certaine marge et une certaine réduction des coûts puisqu’on savait qu’il y aurait une absence de recettes. Au plus vite on pourra retrouver du monde, au plus vite ça voudra dire que la vie reprend et que tout le monde pourra retrouver un peu le sourire…