Pierre Ménès, accusé d’agressions sexuelles, écarté du jeu Fifa

Pierre Ménès, consultant sportif pour Canal + et commentateur phare du jeu de simulation de football Fifa, ne sera plus aux commentaires des prochains opus, à la suite de sa mise en cause dans deux affaires d’agressions sexuelles.

L’éditeur américain Electronic Arts (EA) a annoncé la nouvelle sur Twitter : "Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d’EA Sports Fifa. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n’intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans Fifa 22, ni dans les versions ultérieures du jeu".

En revanche, Electronic Arts ne supprimera pas les commentaires du consultant français de Fifa 21 car "cela affecterait l’expérience du joueur français. De nombreuses mécaniques de jeu ne déclencheraient plus les commentaires appropriés à la situation". EA précise toutefois aux joueurs qui "ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès" qu’ils ont "la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix".

