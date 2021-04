Pierre François sur les play-offs : " On peut avoir été contre l’introduction de ce système, et aujourd’hui être contre sa suppression"

Vandenhaute sur les play-offs et les jeunes - La Tribune - 19/04/2021 Pour cette fin de saison, l'objectif est la deuxième place et commencer par un déplacement à Bruges n'est pas une si mauvaise chose si on écoute Vandenhaute : "Je suis très content de commencer à Bruges. On n’a rien à perdre et on va tout faire pour obtenir un bon résultat. Si on perd, c’est normal, on continue, il nous reste cinq matchs. Et si on fait un bon résultat, pour moi c’est le résultat idéal. On veut revenir et on va revenir. L’ambition d’Anderlecht est de redevenir le club numéro 1 en Belgique et on va tout faire pour y arriver le plus vite possible. Le projet de Vandenhaute inclut également la volonté de garder les jeunes et de miser sur eux. Il aurait d'ailleurs aimé que Verschaeren resigne plus longtemps que jusqu’en 2023. Mais pour les clubs belges, garder ses jeunes n'est pas chose facile : "Tous les clubs belges, si un club étranger vient avec beaucoup d’argent, ne peuvent pas résister. Pour Doku, Rennes jouait la coupe d’Europe et est venu avec une offre qu’on ne pouvait pas refuser. Il faut trouver l’équilibre pour faire monter le club. J’espère que dans deux ou trois ans, Anderlecht sera dans une position plus forte pour garder ses jeunes. Parce que c’est aussi une question relative à ton propre niveau. Pour moi, le meilleur exemple, c’est l’Ajax. Ils sont beaucoup plus loin que nous et que tous les clubs belges et ils peuvent jouer un rôle en Europe. C’est plus facile de garder des jeunes. Mais pas seulement. Par exemple, on aimerait garder Nmecha mais pour ça il faut jouer la coupe d’Europe et donc c’est pour ça que c’est important de terminer deuxième".