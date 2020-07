Pierre François : "Nous espérons encore accueillir du public en août"

"Dans quelle mesure et avec quelles précautions, je ne peux pas encore vous donner les détails, mais l'objectif est que le public puisse participer à la fête en septembre, et nous ne désespérons pas d'avoir du public dès le mois d'août. Mais attendons les communications utiles à ce sujet."

Le CEO de la Pro League, a été mis sous le feu des projecteurs récemment. La gestion du dossier de la Pro League et de cet interminable feuilleton autour de la descente de Waasland-Beveren a échauffé quelques esprits. Il répond aux critiques : "Les critiques sont variables. Les critiques étaient nulles quand l’Autorité de la Concurrence nous a donné raison. Elles ont resurgi après la décision de la CBAS qui a été mal lue. J’ai lu plus d’une fois que Waasland-Beveren était réintégré en D1A, alors qu’il ne l’est pas. Au contraire, la CBAS a dit qu’il ne lui appartenait pas d’en décider. Ces critiques-là, je dois vivre avec, elles sont propres à un métier comme CEO de la Pro League où il est impossible de concilier l’ensemble des points de vue."

"Non, le calendrier n'est pas à jeter à la poubelle"

Concernant l’étrange hasard qui a voulu que le calendrier de la compétition 2020-2021 soit présenté mercredi 8 juillet et que tombe le même jour la décision de la CBAS, Pierre François est circonspect. "Ce qui est étonnant, c’est que le jour de la présentation (du calendrier, ndlr) sorte un dossier dactylographié de 117 pages. Il y a là un problème de timing évident. Mais je ne suis pas certain que le problème se situe à notre niveau. Je ne crois toujours pas aujourd’hui que le calendrier qui a été présenté soit à mettre à la poubelle. Au contraire, l’ensemble du conseil d’administration moins une voix (ndlr : Eddy Cordier, directeur général de Zulte-Waregem, est le seul à s’être prononcé contre) a pris la direction claire de défendre la position d’une D1A à 16, une D1B à 8 et Waasland-Beveren relégué."