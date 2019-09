Philippe Sandler : "On est indigne d'Anderlecht"

Nouvelle désillusion pour Anderlecht. Opposés à Waasland-Beveren, les Mauves ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but et doivent donc se "satisfaire" d'un match nul à domicile contre la lanterne rouge. Et pour la première fois de la saison, les supporters bruxellois se sont manifestés en sifflant leur équipe à plusieurs reprises. Une réaction que Samir Nasri, très bon cet après-midi, comprend : "Aujourd'hui, c'était capital de gagner, on ne l'a pas fait. Les supporters ont fait part de leur frustration, c'est normal. Ce qui n'est pas normal c'est de ne pas parvenir à gagner à domicile contre Waasland. Les supporters se sont montrés très patients jusque là. La seule chose que j'ai pu leur répondre c'est qu'on avait beaucoup de jeunes joueurs et qu'on ne savait pas comment ils allaient réagir sous pression."

Au micro de la Pro League, Philippe Sandler s'est lui montré encore plus catégorique : "Je comprends les supporters. Ils prennent leur temps lors d'une journée de congé pour venir nous voir. Et nous avons prouvé lors de plusieurs matches qu'on est indigne d'Anderlecht. On marque trop peu, leur réaction est compréhensible." confiait-il désabusé.