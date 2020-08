Philippe Montanier : "Ce déplacement au Beerschot pourrait être le match référence du Standard"

Après avoir perdu ses premiers points en championnat, face au Racing Genk, le Standard se déplace au Beerschot, l’étonnant leader, ce dimanche après-midi. C’est donc un déplacement périlleux qui attend les Liégeois au Kiel. Philippe Montanier, l’entraîneur du Standard en est bien conscient : "Nous sommes prévenus du danger. Cette équipe du Beerschot étonne tout le monde depuis le début de la compétition. Les Anversois ont gagné tous leurs matches jusqu’à présent. Ils ont même réussi à s’imposer sur le terrain du Club de Bruges. Cela veut tout dire. Ils ont donc remporté trois victoires. Les résultats sont là mais surtout ils y ont ajouté la manière. C’est une équipe solide, qui a de la qualité avec des attaquants très efficaces. Ils n’ont pas marqué 6 buts en 3 matches par hasard…Pour nous ce sera un très bon test pour voir où nous en sommes vraiment puisqu'aucune équipe n’est encore parvenue à prendre un point au Beerschot ".

Plus d’effet de surprise

Le Beerschot a effectivement montré un visage séduisant jusqu’à présent. L’équipe anversoise possède des joueurs talentueux mais peut aussi s’appuyer sur un bloc solide défensivement. Les champions en titre l’on d’ailleurs appris à leurs dépens dimanche dernier comme le souligne Philippe Montanier : " Bruges avait pourtant analysé les deux premiers matches du Beerschot est s’attendait donc à un match difficile. On ne peut donc plus parler de surprise vu la qualité du jeu que les Anversois ont proposé depuis le début du championnat. Donc, voir les champions de Belgique s’incliner, à domicile, face à cette équipe doit nous amener à redoubler de vigilance ce dimanche à Anvers. Comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas qu’un bloc compact. Le Beerschot a aussi des joueurs qui peuvent remonter et sortir avec le ballon afin de se projeter rapidement vers l’avant et amener ainsi le danger dans le camp adverse. Maintenant, c’est vrai que quand les Anversois sont bien en place, il y a très peu de failles. Ce sera à nous de trouver les solutions mais j’ai ma petite idée pour y arriver… ".

Qui pour remplacer Amallah ?

C’est la principale question concernant l’équipe qui sera alignée ce dimanche au stade olympique. Selim Amallah sera en effet suspendu suite à son exclusion stupide après avoir shooté dans un piquet de corner lors du match face à Genk… " Même si c’est très embêtant de devoir se passer d’un élément aussi important dans l’entrejeu, nous avons des solutions en interne. C’est donc l’occasion pour d’autres joueurs de profiter de l’absence de Selim pour montrer ce dont ils sont capables. Je ne me tracasse pas trop. Il y a de la qualité dans mon noyau ".

Carcela pas (encore) au top

Quant on parle de qualité, on pense évidemment à Mehdi Carcela. Pourtant, on sent encore une certaine réticence du côté de l’entraîneur français : " Mehdi est un joueur talentueux mais il n’a pas encore retrouvé sa forme optimale. Il travaille bien à l’entraînement mais il a été encore été un peu gêné par une blessure au genou cette semaine et n’a donc pas encore son rythme de croisière. Cela dit, Mehdi pourrait aider l’équipe mais il n’est pas le seul. Il y a aussi d’autres joueurs qui peuvent prendre le relais. En tout cas, tout le monde doit se tenir prêt pour dimanche ".

Départ de Vojvoda mais retour de Vanheusden

Philippe Montanier ne pourra toutefois plus compter sur Mergim Vojvoda. Le défenseur a en effet rejoint le Torino cette semaine. S’il aurait préféré le conserver, le Français comprend toutefois la départ de l’international kosovar qui sera remplacé par Zinho Vanheusden, de retour de suspension : " C’est toujours difficile de perdre un titulaire mais bon, c’est le football et il ne sert à rien d’entraver la progression d’un joueur. En plus, c’est un beau challenge pour Mergim qui va découvrir le foot italien. D'un autre côté, je récupère enfin Zinho, notre capitaine, qui a purgé ses trois matches de suspension ".

Bilan satisfaisant mais peut mieux faire

Après 3 matches de championnat, le bilan du Standard affiche 7 points sur 9. Un bilan honorable selon Philippe Montanier qui estime toutefois que son équipe peut et doit encore s’améliorer… " C’est correct comme bilan. Défensivement, je suis très satisfait mais on doit encore s’améliorer sur le plan offensif en se montrant plus percutant et plus efficace. Maintenant, il faudra voir sur la durée. Il n’y a eu que 3 journées de compétition. C’est trop peu pour tirer des enseignements. C’est un peu comme un marathon. Après 3 km, il en reste encore 39 à parcourir…Le championnat est encore long et j’attends beaucoup de ce déplacement au Beerschot qui pourrait, je l'espère, devenir notre match référence ".