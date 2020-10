Philippe Montanier avant Standard-Fehervar : "A coup sûr un des matches les plus importants de la saison"

Après avoir éliminé les Gallois de Bala Town et les Serbes de Vojvodina, il reste un dernier obstacle à franchir au Standard pour se hisser dans les poules de l’Europa League, l’objectif avoué du club de Sclessin. Pour décrocher leur qualification, les Rouches devront écarter les Hongrois de Fehervar, ex-Videoton, qui a réussi à éliminer le Stade de Reims au tour précédent (0-0 et 4-1 aux tirs aux buts). Fehervar est donc un adversaire à prendre très au sérieux comme le martèle Philippe Montanier, l’entraîneur du Standard : " C’est un club qui a une grande expérience des Coupes d’Europe et qui, dans le passé, a réalisé quelques bons coups sur la scène européenne. Cette équipe est technique et dynamique. Elle mérite de se retrouver dans les barrages après avoir donné du fil à retordre à Reims. Dans un premier temps, j’espérais éviter Reims mais avec le recul et après avoir analysé le match des Hongrois, je me dis que finalement, j’aurais préféré jouer contre les Français ".

Philippe Montanier se méfie donc de la formation magyare qui ne devrait pas laisser beaucoup d’espaces aux Liégeois. " On l’a vu au tour précédent. Fehervar a joué en 5-4-1 pour être plus agressif et défendre vers l’avant. On s’attend à une configuration similaire même si ce n’est certainement pas le système de prédilection des Hongrois. Dans leur championnat, cette équipe joue de manière beaucoup plus offensive mais ce n’est manifestement pas le cas en Coupe d’Europe, qui plus est en déplacement ".

Match clé

Pour le coach français, ce duel face à Fehervar est sans conteste une des rencontres les plus importantes de la saison pour le Standard : " C’est un match-clé car il sera décisif pour la suite de la saison. Nous allons bien sûr disputer d’autres matches importants mais ce duel va conditionner notre participation dans les poules de l’Europa League. C’est l’objectif de la direction, des joueurs et du staff. Nous voulons tous participer aux poules. On l’a vu lors des deux précédentes campagnes avec des matches intéressants face à Arsenal, Francfort ou encore Séville. On a tous envie de connaître ces moments-là mais on n'y est pas encore. Il va falloir sortir une meilleure prestation que lors des deux matches préliminaires, pourtant corrects, mais cela ne suffira pas contre cette équipe-ci. Nous devrons être très efficaces offensivement et défensivement pour parvenir à battre Fehervar ".

Retour de Mehdi Carcela

Le Standard ne pourra toutefois pas compter sur les services de Samuel Bastien et de Maxime Lestienne qui reviennent de blessures. Philippe Montanier pourrait aussi être privé de son attaquant Obbi Oulare, touché au pied, dimanche dernier, contre Zulte-Waregem. La décision sera prise ce jeudi avant le match. Un match auquel participera Mehdi Carcela. L’ailier belgo-marocain ne cache pas sa motivation : " Comme toute l’équipe, je suis très motivé à l’idée de disputer cette rencontre. C’est un match-couperet. Ça passe ou ça casse mais je suis confiant même si je m’attends à un duel difficile. Fehervar est une bonne équipe qui est toujours invaincue et occupe la 2ème place du championnat de Hongrie après 6 journées. On respecte cet adversaire mais on va tout faire pour accéder aux poules. C’est notre ambition. C’est aussi le genre de match dont je raffole avec plein de pression. Tout le monde sait que j’aime bien les matches décisifs et ce sera le cas ce jeudi soir face aux Hongrois ".

Le Standard favori malgré lui

Malgré l’opposition qui se dressera face à lui, le Standard fait toutefois figure de favori, n’en déplaise à Mehdi Carcela. " On nous donne favoris parce qu’on joue à domicile mais nous ne pourrons malheureusement pas compter sur nos fidèles supporters. Les tribunes seront vides et c’est toujours plus difficile de jouer à Sclessin sans public mais bon, on a déjà joué quelques matches ainsi et cela ne devrait pas poser trop de problèmes. Maintenant, je n’ai pas envie de dire que nous sommes les favoris vu la qualité de notre adversaire mais on va quand même tout faire pour nous qualifier et assumer ainsi ce statut de favori ".

Retour au premier plan

Après un début de saison compliqué, Mehdi Carcela est donc de retour comme en attestent ses récentes prestations. " Je ne suis pas encore à 100% mais je sens que la forme revient. Il me manque encore un but, voire un assist. En tout cas, j’ai retrouvé le plaisir de jouer. J’ai été fort touché par la crise sanitaire et le confinement. Cela a certainement eu des répercussions sur mon jeu et ma motivation. Je me concentre davantage sur l’équipe, je me sens de mieux en mieux, mon jeu revient. Je suis guéri (rires) et je pense que cela se voit sur le terrain. J’espère aider l’équipe ce jeudi pour décrocher une qualification pour les poules de l’Europa League".