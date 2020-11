Philippe Montanier après le partage du Standard à l'Antwerp : "le point du courage et de la jeunesse"

Philippe Montanier est revenu sur le partage du Standard à l'Antwerp. Les Rouches ont certes été dominés mais sont parvenus à revenir au score en seconde période. Le coach français ne pouvait cacher sa satisfaction de ce point ramené, compte tenu du match. "C'est le point du courage avec une des équipes les plus jeunes d’Europe. Il y a une satisfaction sur la mentalité et l’état d’esprit. On a arraché ce match nul face à une équipe qui m'a fait une forte impression."

LIRE AUSSI : Hugo Siquet : "C'est une fierté de défendre le blason du Standard"

Le tacticien français constate un mal récurrent dans son équipe. "J’ai remarqué qu’on avait du mal à se mettre en route, c'était notamment le cas face à Zulte-Waregem. Puis après ça va mieux, les joueurs ont tout donné. On ne fera pas de décrassage. On a subi, c’est vrai mais c’est dû à la qualité de l’Antwerp, parce que leur qualité technique faisait la différence. On a eu le mérite de bien défendre et d’y croire. On a besoin de justesse technique pour enchaîner les mouvements, on a été en déficit de ce point de vue-là. Aujourd’hui je ne vais pas me plaindre."