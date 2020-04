Philippe Coutinho vient en aide à sa ville natale

En pleine crise du Coronavirus, l'international brésilien Philippe Coutinho a fait distribuer des biens de première nécessité dans sa ville natale de Rio de Janeiro.

20 tonnes de produits alimentaires et d'hygiène ont été distribués dans deux quartiers défavorisés de la ville brésilienne dont la Favela Barreira do Vasco, qui abrite le stade de Vasco de Gama, club formateur de Coutinho.

L'autre est la Favela Mangueira, où le milieu de terrain offensif a grandi. "Je veux remercier Dieu qui m'a donné la chance d'aider les autres", a déclaré le milieu du Bayern Munich, prêté par le FC Barcelone. "C'est le début d'une grande campagne. J'espère pouvoir aider encore davantage de personnes."

Sur les réseaux sociaux, on peut voir comment les habitants des favelas ouvrent les colis. Sur les emballages de produits tels que le riz, les haricots, les pâtes et le café, il y a une photo de Coutinho, des recommandations contre le coronavirus et le message: "Restez à la maison".

Coutinho n'est pas le seul footballeur à s'être mobilisé suite à la crise sanitaire actuelle. Par exemple, Radja Nainggolan a fait un don à l’hôpital Lazzaro Spallanzani de Rome pour aider à traiter les patients touchés par le virus. Le Madrilène Sergio Ramos a lui permis à l'Unicef d'acheter 15 000 kits de détection du virus, 1000 équipements de protection individuelle et 265 541 masques respiratoires. Toujours en Espagne, Pep Guardiola et Lionel Messi ont chacun reversé un million d'euros chacun aux établissements hospitaliers catalans.