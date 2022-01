Philippe Clement au stade pour voir l’AS Monaco en Coupe face à Quevilly-Rouen

Il ne fait quasi plus de doute que le successeur de Niko Kovac, démis de ses fonctions jeudi, sera le prochain coach. Philippe Clément s’est installé aux côtés du vice-président Oleg Petrov et du directeur sportif Paul Mitchell pour voir son équipe en seizième de finale de Coupe de France entre Quevilly-Rouen (L2) et Monaco.

C’est pour le moment l’entraîneur de la réserve Stéphane Nado qui est en charge de l’intérim pour cette rencontre. Philippe Clément doit s'engager pour deux ans et demi avec les Rouge et Blanc, a appris vendredi l'AFP de sources ayant connaissance du dossier.

Clément est depuis mai 2019 l'entraîneur du Club Bruges, actuel 2e en Pro League. Il a été champion en 2020 et 2021. Clément avait auparavant mené Genk au titre de champion de Belgique en 2019.