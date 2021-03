Philippe Albert, exclu contre la Tchéquie en 1993 : "le héros ce jour-là, c'était De Wilde"

La Belgique a un passif plutôt riche avec la Tchéquie. Le barrage pour accéder à la Coupe du monde 2002 reste dans toutes les mémoires. Pourtant, 12 ans plus tôt, les Diables ont failli passer à la trappe face aux Tchèques dans un autre match resté mythique.

Novembre 1993, la Belgique joue sa qualification pour la World Cup américaine. Au Stade Constant Vanden Stock, les Diables reçoivent l'éphémère nation "RTS", pour Rassemblement des Tchèques et Slovaques. Les deux entités de l'ancien bloc soviétique ont acté leur séparation au mois de janvier 1993 mais terminent leur parcours sportif durant ces qualifications. Un match nul suffit à qualifier les Diables Rouges. Pourtant, les Oliveira, Scifo et Nilis ne parviennent pas à mettre les Belges à l'abri. Pire, ils sont réduits à dix à la 49e minute à la suite d'une deuxième jaune reçue par Philippe Albert.

"Collectivement, ce match restera un souvenir extraordinaire", se souvient Albert. "On était dans un groupe très relevé, il y avait la Roumanie (NDLR : futur quart de finaliste du mondial) et le Pays de Galles. Personnellement, ce match a été plus difficile. Le défenseur Kadlec était venu dans notre partie de terrain et avait l'occasion de filer vers Filip De Wilde. Je me souviens de la phase. Je me lance dans un tacle pour jouer le ballon, je le rate, ça valait un deuxième carton. Je me suis écarté de la phase en espérant que l'arbitre ait des soucis pour voir qui était le fautif. Mes coéquipiers essayaient de mettre la pression sur l'arbitre pour l'embrouiller un peu, mais ça n'a pas trop marché. Après une quarantaine de secondes, je suis exclu. C'est un moment difficile à passer parce qu'un but de ces joueurs tchèques et le rêve américain nous passait sous le nez. J'ai vécu une fin de match très nerveuse. Je me disais que si on perdait ce match, le fautif était tout trouvé."

