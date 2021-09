Philippe Albert : "De manière générale, défensivement, on a été fragiles"

"On encaisse deux buts face à la 110e nation mondiale, on ne peut donc pas dire que le résultat est convaincant". C’est clair, limpide, un peu lapidaire aussi. Comme d’habitude, Philippe Albert n’a pas sa langue en poche quand il s’agit d’analyser la rencontre d'hier. On lui a tendu le micro.

Quels sont les Diables qui ont déçu ?

Notre consultant pointe directement les défenseurs Toby Alderweireld et Jason Denayer :"le premier est fautif sur le premier but, et Denayer sur le second, où il se fait manger beaucoup trop facilement. De manière générale, défensivement, on a été fragiles, notamment sur phases arrêtées". ►►► À lire aussi : Diables Rouges : "J'ai mal à ma défense" Il n’a pas été totalement convaincu non plus par Léandro Trossard : "Il a fait de bonnes choses mais il a eu du déchet dans son jeu, il a été irrégulier, avec plusieurs frappes non cadrées aussi. Comme Yannick Carrasco. Quelques contrôles ou centres ratés en première période, mais également deux assists somptueux".

Et les Diables qui ont convaincu ?

Les Diables ont inscrit cinq buts, c’est donc logiquement dans le secteur offensif que l’ancien Soulier d’Or accorde ses bons points. "Je citerai Eden Hazard, qui s’est beaucoup donné, a été très disponible, a montré l’exemple en bon Capitaine. Mais surtout il a donné l’impression qu’il s’amusait, et ça c’est important". On marque cinq buts, dont deux grâce à Romelu Lukaku. Je crois qu’il en est à 49 buts sur les 48 derniers matchs, c’est tout simplement fantastique. Et c’est le problème pour ses "rivaux" que sont Christian Benteke et Michy Batshuayi. Un peu comme Simon Mignolet derrière Thibaut Courtois. La concurrence est impossible. Big Rom est tout simplement un des meilleurs attaquants du monde, et la Belgique a énormément de chance de l’avoir dans ses rangs". Philippe Albert souligne aussi la première montée au jeu d’Albert Sambi Lokonga, dorénavant définitivement "Belge", le Congo n’étant plus une option pour le cadet de Paul-José M’Poku.

Roberto Martinez a-t-il tort de ne pas tester d’autres systèmes de jeu ?

A la suite de l’échec (demi-échec ?) de l’Euro, plusieurs consultants ont regretté que Roberto Martinez s’en tienne à un seul et même système, dorénavant très prévisible pour nos adversaires. Et espéraient qu’il profite de certains matchs "faciles" pour innover, histoires d’avoir des alternatives si nécessaire. "Non, je ne suis pas tellement d’accord, et de toute manière, le sélectionneur ne changera plus, je crois. Ça fait cinq ans que ça marche, et les joueurs aiment ce système, le connaissent parfaitement. Le meilleur système, c’est celui que vos joueurs connaissent et aiment".

Contre la République tchèque, dimanche, doit-on s’attendre à des changements ?

"Oui, notamment en défense. Jan Vertonghen fera son retour, j’espère, de même que Thomas Meunier. On peut imaginer aussi que Timothy Castagne prenne le flanc gauche ce qui permettrait à Yannick Carrasco évoluer plus haut, pourquoi pas à droite ? Hans Vanaken n’a pas été mauvais, mais si Youri Tielemans a mis de côté son souci à la cheville, je le vois bien épauler Axel Witsel en milieu de terrain. Ce qui est sûr c’est qu’il faudra montrer un tout autre visage face aux Tchèques".

Estonie - Belgique : Le Résumé du Match - Qualifications Qatar 2022 - 02/09/2021 La Belgique s'est imposée 2-5 en Estonie ce jeudi dans le cadre de la quatrième journée de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera au Qatar.