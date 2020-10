Peter Croonen, président de la Pro League : "On va tout faire pour continuer à jouer" - Pro... Alors que le Coronavirus continue à bouleverser la vie des Belges, le football professionnel, lui, continuer de mener sa barque. Si certaines rencontres ont dû être annulées d'urgence, la faute à plusieurs cas positifs au sein de certains clubs, il n'est (pour l'instant) pas encore question d'arrêter, de postposer voire d'annuler le championnat. Pour en savoir plus, l'équipe de 100% Sport a décidé de joindre Peter Croonen, le président de la Pro League. "On va tout faire pour continuer" lance d'emblée Croonen. "C'est super important pour toutes les équipes en Belgique. Vu les conséquences financières, le report d'une journée complète dépasse le simple stade du jeu. On va essayer d'éviter mais j'imagine que la réalité COVID va nous poursuivre. On verra jusqu'où on ira, mais le but c'est vraiment de pouvoir continuer à jouer." Et quand on lui demande où sont les limites (combien de clubs peuvent demander un forfait au même moment), le président se doit de botter en touche : "On n'a pas vraiment de réponse. C'est une question qu'il faut poser au manager du calendrier mais je sais qu'il répondra qu'il est difficile de reporter des journées entières de championnat. J'imagine qu'il va tout faire pour continuer et peut-être annuler des matches mais pas des journées entières. Il y a des limites à tout" conclut Croonen.