Peter Bossaert va devenir le secrétaire général de l'Union belge de football

Peter Bossaert va devenir le nouveau secrétaire général de l'Union belge de football, pour autant que le Comité exécutif confirme la proposition du Conseil d'administration de l'URBSFA.

Le nom de Peter Bossaert a été proposé en effet à l'unanimité jeudi par le conseil d'administration de l'Union belge. "Après la prolongation du contrat de l'entraîneur fédéral actuel Roberto Martínez, la nomination future de Peter Bossaert est un nouveau pas dans le développement d'une fédération de football professionnelle orientée vers l'avenir", a communiqué l'Union belge.

Peter Bossaert a été durant six ans le directeur général de Medialaan qui chapeaute la télévision (VTM, Q2, Vitaya, Jim et VTM Kzoom), la radio (Qmusic, JOE fm et Qmusic Nederland) et les activités Télécom (Mobile Vikings et Jim Mobile). Il est aussi administrateur indépendant de l'entreprise cotée en bourse Lotus Bakeries NV.

"Le monde du football se trouve face à des développements importants aux niveaux national et international", a commenté Peter Bossaert, 52 ans. "Nous disposons non seulement d'un produit superbe avec les Diables Rouges, mais je porte aussi au moins autant d'attention pour le rôle social du sport. J'aimerais contribuer au développement continu du football et m'engager dans le développement d'un encadrement solide et professionnel. C'était un vieux rêve de faire quelque chose dans le football. Quand cette chance s'est présentée à moi, je ne pouvais pas la laisser passer".

Si sa nomination est confirmée par le Comité exécutif, Peter Bossaert entrera en fonction à partir du 1er septembre, après la Coupe du monde.

"Avec la bonne performance de nos Diables Rouges, le football belge est un des meilleurs produits d'exportation de notre pays", a commenté de son côté Gérard Linard, le président de l'Union belge de football. "C'est le moment pour mieux positionner notre Fédération aux plans national et international. Nous voulons acquérir une base professionnelle et solide pour l'URBSFA et y introduire un renouveau. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Peter Bossaert".