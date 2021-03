Perwez, pour faire oublier Wavre et Walhain ?

Après celle de Wavre, l’entité qui dirigeait le RW Walhain est aussi en faillite. A Perwez, un entraîneur-intermédiaire veut redonner des couleurs au foot du Brabant Wallon. Si l’on en croit la chronique judiciaire de ce début de semaine, publiée dans un média régional, une page du foot du Brabant wallon risque de se tourner avec la faillite de l’entité qui gère le R.W Walhain CG, club de première provinciale. C’est le résultat d’une action en justice d’un commerçant à qui le club de la famille du Diable Jason Denayer était redevable, depuis un bout de temps d’un montant de 17.000 €. " J’attends la confirmation officielle de ce jugement et surtout l’implication au niveau de l’Union Belge, note l’ancien président et Echevin de Walhain, Françis Sprimont. "Cela me fera un petit pincement au cœur si le matricule 3262 venait à disparaître. On ne sait jamais car un repreneur peut s’entendre avec le curateur. Je me suis tellement investi dans tous les sens du terme pour ce matricule. La situation résulterait d’une dette du RW envers la personne qui a refait les terrains et qui n’a jamais été payée jusqu’au bout. J’ai lu qu’un huissier n’avait pu se rendre au siège social puisque celui-ci était radié. Il n’avait trouvé personne au terrain de Limelette, là où le RW Walhain avait trouvé refuge les quelques matches de la saison écoulée.



En l’absence d’actifs, il n’y avait sans doute pas d’autre issue à ce moment pour le Tribunal que de prononcer la faillite.

Si le matricule du RW disparaît, le FC Walhain, nouveau club de P3 évoluant au stade des Boscailles pourra peut-être récupérer quelques belles promesses parties au moment du déménagement. Quel dommage d’en arriver là. Au moment de la reprise, Jason allait jusqu’à verser 30.000 € par mois à sa famille pour gérer le club. Vu l’orientation prise, notre Diable Rouge a fermé les robinets."

" Jouer les premiers rôles en P2 avec Waterloo, Chastre et Auderghem "

Christophe Mortier est un entraîneur ambitieux à Perwez. Il se donne les moyens humains et financiers pour pousser son club vers la nationale © D. R Dans cette région qui a mal à son foot avec la mise en retrait et faillite du RJ Wavre avant celle probable du R.W Walhain CG, Perwez et son entraîneur-intermédiaire Christophe Mortier aimeraient rendre le tableau plus coloré. Certes, le club de ce village d’une dizaine de milliers d’habitants n’a pas encore l’envergure des RCS Brainois ou Jodoigne dans ce coin de Province, mais il met de sérieux moyens pour s’en rapprocher voire en être au moins l’équivalent dans les cinq ou six prochaines années. "Nous avons planifié deux saisons pour sortir de l’antichambre provinciale", explique celui qui est aussi un employé commercial d’une firme danoise présente dans l’industrie pharmaceutique. "Dès 2021-2022, et pour autant que le virus nous laisse jouer, la lutte pour la montée dans notre série de P2 risque d’être épique. Sur le papier, Waterloo, Chastre et Auderghem joueront les premiers rôles, je l’espère en notre compagnie. Je suis arrivé à Perwez pour faire grandir sportivement l’équipe A car d’un point de vue infrastructures, nous n’avons rien à envier à beaucoup de cercles voisins. " Dans le coin, Christophe Mortier, qui avait déjà amené 26 nouveaux joueurs en 2020-2021 à Perwez fait beaucoup parler de lui. C’est que notre homme ratisse haut, et par sa politique, fait ombrage à quelques clubs. Fils de Daniel Mortier, ancien président de Wavre-Limal durant une vingtaine d’années, Christophe a été joueur sur place, ainsi qu’à Grez et Rixensart en même temps qu’il débutait une carrière de coach de jeunes, prolongée durant trente années. A 49 ans, notre homme n’en est qu’à son deuxième club comme T1 d’une équipe fanion. Avec lui, Orp-Noduwez est sorti de la P3, avant que les deux parties ne se séparent voici deux ans pour divergence de vues. Dans la foulée, le citoyen de Limal trouvait chaussure à son pied à Perwez, en faisant accepter par le président-trésorier Stéphane Lacourt sa philosophie : " Je coache donc je choisis mon noyau ".

Le carnet d’adresses qui fait la différence, la Commune ultra-présente…

"Y a-t-il un souci à être ambitieux, insiste Christophe Mercier. Je cherche toujours à construire un groupe où les qualités sportives et la bonne mentalité sont présentes. J’ai du respect pour les joueurs, ils doivent en avoir pour leur staff sportif et le club dans son ensemble. Les primes liées à leurs performances ne seront intéressantes que s’ils prestent tant en semaine que le week-end. Tout écart est punissable. On raconte que je distribue de belles primes à la signature pour construire mon équipe et que je laisse au club le soin d’entretenir le groupe par la suite. Tout cela montre à quel point, nous sommes jalousés. La vérité, c’est que j’ai un très bon carnet d’adresses ou un réseau, qui me permet de convaincre un joueur de nous rejoindre. Exemple : j’ai pu attirer l’ancien joueur du RWDM, de l’Union, du White Star et de Ciney, Vincent Vandiepenbeeck car j’ai sollicité mon ami Daniel Camus, l’ancien pro afin que l’épouse de Vincent soit engagée comme coach sportif dans sa société. Son copain Grégory Bilstein, l’attaquant du PAC Buzet (D3) a aussi pu nous rejoindre car j’ai pu le mettre en contact avec des relations professionnelles pour lui trouver une solution dans des projets privés. Selon l’entraîneur, Perwez, comme d’autres cercles dans le Brabant Wallon peut se féliciter de l’apport de leur Commune dans le budget saisonnier. L’entretien et le traçage du terrain, le jardinier, le nettoyage des installations, l’eau, le gaz et l’électricité, l’achat de matériel sportif, tout cela n’est pas à la charge du club. Ce qui correspond à une économie d’au moins 40.000 € la saison et permet à Perwez de ne pas être impacté par une crise sanitaire comme celle que l’on vit depuis des mois. "Pour le reste, je mets en relation mes contacts et sponsors potentiels avec le comité. La négociation se fait entre ces parties sans que je ne doive intervenir. De belles petites enseignes de la région nous soutiennent. "

Neuf joueurs venus de séries nationales

S’il ne nous dira pas ce que risque de coûter au final l’engagement de la petite dizaine de jolis noms recrutés depuis janvier, Christophe Mortier insiste sur le vrai plus que cela va engendrer pour une deuxième provinciale comme Perwez. Quentin Gérodez, ancien de Namur-Fosses en D2 acff, qu’il fera évoluer en dix, Louis Demey, un arrière gauche formé à Wavre, lui aussi venu de Namur en D3 acff, le jeune et prometteur gardien du RCS Brainois, Thomas Dubois mais aussi et surtout l’attaquant Anthony Benazzi (D3 acff), le défenseur central Marceau Bergiers, venu de la P1 de Tervuren, Andrea Fileccia, l’attaquant belgo-Italien du RFB, ex-pro à Mons et Feyenoord, Vincent Vandiepenbeeck et Grégory Bilstein, eux aussi au passé de séries nationales, toutes les nouvelles têtes viennent toutes d’un niveau supérieur. "Grâce à William Le Devehat, notre défenseur central qui a évolué en Ligue 2 française, et par ailleurs étudiant à Louvain La Neuve, nous avons aussi pu recruter Ricard Pica, issu de l’équipe universitaire et passé par des clubs français et luxembourgeois. Nous avons également une dizaine de départs, mais seul celui de Nicolas Lentini, un vrai numéro neuf ayant les qualités pour rester mais qui a préféré la P3 de Vissenaken me désole un peu. " Abondance de bons joueurs n’est pas toujours garantie de succès à coup sûr. Il faudra gérer les caractères forts et les déceptions tout au long de la saison. Mais Christophe Mortier relève le défi avec enthousiasme : "Je n’oublie pas notre équipe B présente en P3. Elle est constituée de jeunes sortant des séries IP et quelques anciens de 34-35 ans pour les guider. J’ai deux gamins de 18 ans versés directement dans le noyau A, j’en attends d’autres à l’entraînement. J’ai fait venir le liégeois Olivier Noël, de Genappe pour conduire cette équipe. Nous travaillerons en étroite collaboration. Nous avons mis tout en place pour réussir à pousser notre première équipe vers la D3 acff à terme. Qui sait si, à ce moment, ce ne sera pas chouette pour moi de retrouver Wavre-Limal, là où mon père et grand-père ont été si longtemps dirigeants ? "