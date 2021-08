Pep Guardiola annonce son départ de Manchester City en 2023

A Manchester City depuis cinq ans et ayant un contrat jusqu’en 2023, Pep Guardiola est serein sur son avenir. S’il y a de bonnes chances qu’il reste jusqu’à la fin de son contrat, il est possible qu’il ne prolonge pas au-delà et qu’il prenne en mains une sélection.

Dans un entretien à ESPN Brésil, Pep Guardiola a fait savoir que la vie en club commençait à le lasser doucement et qu’il avait envie de découvrir autre chose. Mais pas pour tout de suite comme il l’a expliqué : "Après sept ans à Manchester City (en 2023), je pense que je vais faire une pause, m’arrêter un moment, voir ce que nous avons fait. J’aimerais entraîner une équipe nationale, sud-américaine, européenne, jouer une Copa America, je veux cette expérience", a-t-il déclaré.

Et le journaliste d’en profiter notamment pour lui poser la question de savoir si la sélection brésilienne pourrait l’intéresser : "Si une équipe nationale sera ma prochaine étape, oui. Le Brésil ? Je crois que l’entraîneur de l’équipe brésilienne sera toujours brésilien, je ne vois pas d’étranger dans les équipes comme le Brésil ", ajoute l’Espagnol.

Reste à savoir quelle équipe nationale sera compétitive d’ici 2023 et qui pourrait proposer un challenge intéressant à l’entraîneur. Mais avant de penser à cela, Guardiola à d’autres chats à fouetter. Notamment avec la Premier League, mais aussi en tentant d’enfin soulever la Ligue des Champions avec un autre club que le FC Barcelone.