Penalty complètement farfelu au Brésil

C’est une scène complètement surréaliste que nous a offerte la finale retour de la Copa Verde, une compétition domestique du Brésil.

Alors que Cuiaba et Paysandu étaient à égalité à l’issue des deux rencontres (1-0 et 0-1), les deux équipes ont dû avoir recours aux tirs au but.

C’est précisément lors du tir décisif que Caique, le défenseur de Paysandu, s’est fendu d’une prise d’élan improbable avant une tout aussi farfelue marche en avant vers le ballon. La scène s’est ponctuée par un tir à l’arrêt, qui s’est échoué bien loin de la cage.

En plus d’être totalement ridicule, ce raté a permis à l’équipe adverse de remporter la compétition. Voilà qui confirme une fois de plus l’adage bien connu " Qui fait le malin… "