Pedro prolonge d'un an à Chelsea

L'attaquant espagnol Pedro a prolongé d'un an, jusqu'en 2020, son contrat à Chelsea, annonce vendredi le club londonien.

Pedro, 31 ans, est arrivé à Stamford Bridge en 2015, après avoir joué huit saisons au FC Barcelone. Depuis son arrivée à Londres, il a inscrit 28 buts en 131 matches (4 buts en 31 matches la saison dernière).

"C'est important pour moi de continuer à Chelsea, je me sens bien ici et je veux gagner de nouveaux titres et de nouveaux trophées. Je veux aider l'équipe, marquer des buts et je le répète, je suis vraiment heureux", déclare sur le site des Blues l'international espagnol (65 sélections, 17 buts), champion du monde 2010 et champion d'Europe 2012 avec la Roja.

Chelsea, qui sera entraîné cette saison par l'Italien Maurizio Sarri, se rendra sur le terrain de Huddersfield Town le samedi 11 août pour le compte de la 1e journée de Premier League. Maurizio Sarri a indiqué jeudi qu'il espèrait toujours pouvoir compter sur Thibaut Courtois et Eden Hazard lors de la nouvelle saison.