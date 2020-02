Pedro Neto s'offre le raté de la soirée face au but vide de l'Espanyol

"Comment j'ai pu rater ça", c'est ce qu'a sans doute dû se dire Pedro Neto, attaquant de Wolverhampton. Lancé dans le dos de la défense, le Portugais drible le gardien. On se dit que le plus dur est fait, il n'a plus qu'à la pousser dedans, mais non, le numéro 7 envoie sa frappe à côté du but vide.

Un loupé cependant sans conséquence, la qualification était déjà acquise pour Wolverhampton face à l'Espanyol Barcelone. Après s'être imposés 4-0 à domicile, les Wolves se sont inclinés 3-2 sur la pelouse des Espagnols.