Paul Put s'engage pour 3 ans comme sélectionneur de la Guinée

Paul Put a signé un contrat de trois ans en tant que sélectionneur national de la Guinée. Sa nomination a été annoncée au début du mois de mars, mais ce n'est que jeudi que l'Anversois a paraphé l'accord à Conakry. Il dirigera sa première sélection le 24 mars en amical contre la Mauritanie.

Put, 61 ans, a été nommé le 2 mars comme successeur de Kanfory Lappé Bangoura. Celui-ci avait annoncé son départ le 18 janvier. Quelques semaines plus tard, Put avait à son tour démissionné de son poste de sélectionneur national du Kenya où il n'est resté en fonction que pendant deux mois.

Pour Paul Put, la Guinée est la cinquième sélection nationale qu'il va diriger après la Gambie (2008-2011), le Burkina Faso (2012-2015), la Jordanie (2015-2016) et le Kenya.

Avec le Burkina Faso, Put a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013, perdue face au Nigeria (1:0).

En tant qu'entraîneur de club, Paul Put a travaillé en Belgique avec des clubs tels que Geel (1998-2000), Ingelmunster (2000-2001), Lokeren (2001-2003), le Lierse (2004-2005) et Mouscron (2006). Après l'affaire de corruption du Lierse liée au Chinois Zeyun Ye, au début de 2006, le technicien anversois est devenu persona non grata en Belgique. Il a été suspendu par l'Union belge de football et condamné par la justice belge pour son rôle dans cette affaire.