Paul Pogba passe la bague au doigt de tous ses collègues champions du monde

Paul Pogba et Antoine Griezmann sont à l'initiative du projet. A la fin du Mondial, ils ont souhaité "marquer le coup", souder encore un peu plus l'équipe de France, grâce à un souvenir unique.

Ce cadeau, c'est une énorme bague, aux couleurs de la France. Le bleu, le blanc, et le rouge, ce sont des saphirs, des diamants, et des rubis. Sur la chevalière, figurent aussi le logo de la Coupe du monde, le trophée de la Coupe du monde, la carte de France, les scores de tous les matches joués en Russie par les Bleus. Et bien sûr, le nom et le numéro du joueur qui va recevoir le bijou. Il y a donc 23 bagues.

La bague, un trophée typiquement américain

La bague NBA gagnée par les Cleveland Cavaliers - © EZRA SHAW - AFP

Une bague comme trophée individuel, après un titre de champion gagné par toute une équipe, cela remonterait à 1922, dans le milieu du baseball.

L'idée a été adoptée en 1946, lors de la création de la NBA, le championnat nord-américain de basket-ball. Et la coutume est toujours suivie aujourd'hui. Didier Mbenga est le seul joueur belge à avoir deux bagues de champion NBA. Il a gagné le titre avec les Lakers en 2009 et en 2010. Paul Pogba et Antoine Griezmann, grands fans de basket américain, se sont inspirés de cette tradition.

Une bague personnalisée est également offerte à chaque joueur qui gagne la finale du championnat de football américain. Et cela depuis la naissance du Super Bowl, en 1966. Les entraîneurs et les membres du staff de l'équipe gagnante reçoivent le même trophée. Certaines équipes ont même déjà décidé de récompenser de cette façon-là leurs pom-pom girls. La ligue de football américain finance la fabrication des bagues, et les équipes championnes peuvent en demander jusqu'à 150.

Les pilotes qui gagnent les 500 Miles d'Indianapolis, la course automobile américaine la plus célèbre, reçoivent aussi une bague. Comme en football, en base-ball, en basket-ball, l'objet n'est pas offert au vainqueur juste après la compétition. Il faut "penser" le bijou, le personnaliser, le fabriquer. En 2011, le Britannique Dan Wheldon s'était imposé sur l'anneau d'Indianapolis. Malheureusement, il s'était tué en course, quelques mois plus tard. Sa femme, Susie, avait reçu la fameuse bague à sa place, lors de l'édition 2012 des 500 Miles.