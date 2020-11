Paul-José Mpoku, fournisseur officiel de "pralines" verviétoises à Abu Dhabi

Actif depuis le début de l'année 2020 en UAE Gulf League, l'ancien capitaine du Standard Paul-José Mpoku trouve petit à petit son rythme de croisière aux Emirats Arabes Unis.

L'ailier verviétois, qui évolue sous les couleurs d'Al Wahda, un club d'Abu Dhabi, a trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois en l'espace de cinq journées de championnat dimanche sur la pelouse d'Al Wasl d'une frappe à distance, puissante et imparable, qui est allée se loger dans la lucarne du but défendu par le gardien adverse via la barre transversale.

Une véritable "praline", dont les supporters du Standard raffolaient lorsque Polo évoluait à Sclessin !