Patrick De Koster, le manager de Kevin De Bruyne, placé sous mandat d'arrêt

Patrick De Koster, le manager de Kevin De Bruyne, a été placé sous mandat d'arrêt, a indiqué vendredi le parquet fédéral. Il est en prison jusque mercredi.

Patrick de Koster a été perquisitionné et interpellé hier à son domicile de Vlezenbeek. Il a été entendu ce vendredi par le juge Michel Claise à Bruxelles.

L’agent "historique" de Kevin de Bruyne, se serait-il montré trop gourmand lors du transfert de son protégé à Manchester City ? Ou aurait-il oublié de déclarer une partie de ses commissions au fisc ? Pour rappel, le Diable Rouge avait été transféré de Wolfsburg à Manchester City pour une somme de 75,5 millions d’euros le 30 août 2015. La transaction avait été orchestrée par un autre agent, Didier Frenay, très influent dans le club allemand vendeur via son amitié avec le directeur sportif Klaus Allofs.

Frenay avait fait spectaculairement monter les enchères pour obtenir, pour lui et pour de Koster, une commission gigantesque : 10% du montant du transfert, (au lieu de 5%, tarif habituellement pratiqué par les "Citizens"), un montant fixe de 8 millions en cas d’absence de titre sur les six ans de contrat et 10% sur tous les montants touchés par le joueur ! Soit un pactole frisant l’indécence et estimé à 18,2 millions d’euros pour les deux agents !

Le joueur était-il au courant de tout ce montage ? Probablement non à en croire la plainte déposée par Herwig de Bruyne, le père du joueur.

Rappelons que d’autres plaintes ont été déposées contre Didier Frenay (Landry Dimata, Thomas Meunier,…) qui pourrait bien , à son tour, se retrouver dans le collimateur du juge Claise après Christophe Henrotay , résident monégasque comme lui.