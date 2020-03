Pascal Scimè : "Terminer les compétitions nationales quand la situation d'urgence va cesser"

"On passe par la déception au début avec ce match à jouer avec OHL contre le Beerschot. Puis la rage, l’incompréhension et aujourd’hui, bien sûr la raison. C’est donc le temps de réfléchir. La décision d’arrêter, c’est ce qu’il fallait faire", commence Joachim Mununga .

Ce dimanche dans Complètement Foot , le thème de la soirée était bien évidemment le coronavirus et lockdown dans le football belge et étranger.

"En Pro League, on respecte les consignes et on a dû s’adapter"

Une bonne décision oui. Maintenant, il faut que les clubs professionnels cherchent les meilleures solutions pour garder les joueurs en forme.

Pour Pascal Scimè : "Il y a des clubs qui on réduit les groupes d’entraînement. Il faudra vivre avec ce virus et faire attention parce que l’enjeu est très clair. Il suffit d’un joueur et c’est tout le club qui doit être mis en quarantaine et on peut dire adieu au championnat".

"C’est un cas sans précédent. Les mesures idéales, c’est d’essayer de faire de la prévention. On nettoie plus encore les vestiaires notamment", continue Joachim.

Une des solutions, c’est aussi de s’entraîner par petits groupes. Une décision qui pose aussi question : "Des petits groupes, mais avec quels joueurs. C’est ça l’enjeu. Doit-on faire du spécifique ? Et imaginons qu’un joueur défensif est contaminé, ça veut dire que toute ta ligne défensive est contaminée. Et si on prend le risque, j’ai l’impression qu’on ne pense qu’au foot et qu’on ne pense pas aux familles. Ma question est de dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine" ajoute Joachim Mununga.