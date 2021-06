Pascal Scimè : "Peut-être que le Portugal était l’équipe qu’il fallait éviter"

Notre consultant ajoute qu’il faudra être patient lors de cette rencontre. "Witsel et Hazard ne sont pas encore physiquement à 100%, ça peut être embêtant. On va devoir être intelligent, bien faire circuler le ballon et rester calme parce que c’est une équipe qui va nous attendre et essayer de contrer au bon moment."

Nordin Jbari se méfie de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers. "C’est une équipe qui sait bien défendre et mettre de l’impact physique avec des joueurs comme Pepe ou Danilo. Mais ils ont aussi des offensifs comme Ronaldo qui peuvent faire la différence à tout moment."

Pascal Scimè n’est pas non plus réjoui par cette affiche. "Peut-être que le Portugal était l’équipe qu’il fallait éviter dans ce groupe, peut-être plus que la France et beaucoup plus que l’Allemagne. C’est une équipe qui va nous poser des problèmes de par son football. On n’aime pas jouer ce genre d’équipe. C’est une équipe qui sait attendre, qui sait défendre avec une des meilleures charnières défensives d’Europe."