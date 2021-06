Pascal Scimè : "Il ne faut pas donner plus d’importance que ça au résultat et à la prestation"

Ce jeudi soir dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont débriefé à la suite du partage entre la Belgique et la Grèce (1-1) en match de préparation de l’Euro.

Notre consultant qui a porté le maillot des espoirs belges à 11 reprises a trouvé que c’était un match à deux visages. "On a eu droit à une première mi-temps où il avait clairement de la consistance, ils ont proposé quelque chose de très intéressant. Je ne vais pas dire qu’on n’a rien vu en deuxième mi-temps, mais c’est descendu d’un niveau qualitativement parlant. On a continué à voir le pressing, mais il était moins agressif et moins en place. Je ne pense pas que cela soit dû aux changements. Les joueurs ont déjà bien travaillé depuis le début du rassemblement, ils se préparent au niveau du physique, ils doivent donc récupérer aussi."

Dans la même optique, Pascal Scimè juge quant à lui ce match comme inégal. "On a vu que les changements apportés par la rotation ont fait en sorte qu’on a eu deux Belgique différentes."

Malgré tout, notre journaliste est convaincu qu’il n’y a pas péril en la demeure. "Je lisais des commentaires disant que sans les cadres nous sommes une équipe moyenne, mais c’est le cas de toutes les équipes au monde. Il ne faut pas donner plus d’importance que ça au résultat et à la prestation. C’est un match de préparation. À la veille d’une grande compétition comme ça, vous faites attention de ne pas vous blesser. Indirectement ça reste dans la tête. Malgré tout, je pense que contre la Croatie dimanche, on devra voir une Belgique avec beaucoup plus de contenu sur l’ensemble du match."