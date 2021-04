Partage décevant et qui n'arrange personne entre Charleroi et Mouscron

Charleroi et Mouscron ne sont pas parvenus à se départager dans un match qui aura vu trop de déchet et un manque flagrant de rythme. Les deux équipes avaient pourtant besoin de points mais n’auront réellement tenté que dans les dix dernières minutes (1-1).

Le début de match est peu rythmé et les mauvaises passes sont nombreuses. La première petite occasion est à mettre à l’actif des Hurlus. A la 9e, le coup-franc d’Olinga est dévié par le mur en corner. Deux minutes plus tard, Descamps est bien placé pour capter une tête mouscronnoise trop molle.

A la 13e, Charleroi réagit pour la première fois mais la tentative lointaine de Bruno manque de puissance pour inquiéter Koffi.

Malgré tout, le match tarde à décoller et la première grosse occasion de la rencontre se fait toujours attendre tant le rythme manque.

A la 25e, Tabekou reçoit le ballon sur le côté droit et frappe instantanément mais le ballon passe largement à côté.

A la demi-heure, Nicholson assure le spectacle en tentant une bicyclette mais celle-ci termine en tribune.

Les Hurlus s’offrent la première réelle occasion avec Harbaoui. Lancé dans le dos de la défense carolo, l’attaquant tunisien se présente seul face à Descamps mais loupe son face à face et tire sur le portier des Zèbres (34e).

Mouscron va ensuite toucher le poteau sur une frappe de Da Costa à la 41e. Charleroi tente de réagir de loin sur l’action qui suit mais la frappe déviée de Gholizadeh n’inquiète pas Koffi qui capte sans problème.

Juste avant la mi-temps, Charleroi touche à son tour le cadre. Fall rentre dans le jeu et frappe en direction du deuxième poteau mais Koffi dévie le ballon sur sa transversale.

La deuxième mi-temps prend la même direction que la première, les deux équipes manquent de justesse technique et les occasions se font rares.

Il faut attendre la 66e minute pour voir du danger dans un rectangle. Sur un coup-franc botté de la gauche, Harbaoui coupe la trajectoire de la tête mais le ballon est repoussé par Descamps.

A la 71e, Charleroi pense prendre l’avantage mais Fall, bien trouvé par Gholizadeh, est hors-jeu.

Une dizaine de minutes plus tard, Charleroi est à nouveau dangereux. Kayembe rentre dans le jeu et frappe du droit au premier poteau mais son tir passe à côté.

La fin de match est plus animée et les Mouscronnois touchent à nouveau le poteau. Da Costa conserve bien le ballon et envoie un tir croisé puissant mais celui-ci s’écrase sur le poteau (84e).

Ce n’est que partie remise pour le Cap-Verdien qui trouve finalement la faille dans la défense des Zèbres. Lancé dans la profondeur, il glisse le ballon entre les jambes de Descamps et place Mouscron aux commandes (85e).

Les Hurlus ne restent cependant pas longtemps devant. A la 88e, Van Cleemput centre de la droite et Fall coupe au premier poteau. Sa déviation trompe Koffi et remet les deux équipes à égalité.

Van Cleemput envoie ensuite un boulet de canon que Koffi repousse bien. Il aura fallu attendre les dix dernières minutes pour enfin voir du spectacle mais plus aucun but ne sera inscrit, 1-1.

Ce match nul n’arrange personne. Charleroi est 11e avec 42 points et fait une mauvaise opération en vue des play-offs 2.

Mouscron est dépassé par le Cercle et se retrouve avant-dernier avec 31 points. Waasland-Beveren qui s’est imposé à Ostende revient à trois points des Hurlus qui devront se battre jusqu’au bout pour se maintenir.