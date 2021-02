Par Zetterberg (ex-Anderlecht) opéré des genoux : "Je vais pouvoir reprendre une vie normale"

Par Zetterberg, passé par Anderlecht entre 1989 et 2000 et entre 2003 et 2006, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir été opéré avec succès des deux genoux cette semaine à Anvers.

L’ex-international suédois âgé de 50 ans a posté une photo de son genou droit après l’opération. Une image qui fait froid dans le dos… tellement la cicatrice est impressionnante. Malgré l’opération, Zetterberg n’en garde pas moins son sens de l’humour : "Des petites cicatrices sur les genoux, vous pouvez voir à quel point je suis grand ou petit". L’ancien maître à jouer des Mauves mesurant 1 mètre 74, on peut imaginer la longueur des cicatrices.