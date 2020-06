"Papa, je veux arrêter le foot", la blague hilarante d’un jeune joueur

Les frères Mbambi sont des jeunes footballeurs. Jeremy (U13), Jediael (U12) et Jeoffrey (U11) évoluent tous au poste de milieu de terrain.



Privés de foot, les frangins se sont lancés sur Youtube et là aussi ils ont un certain talent.



Jeremy, l’aîné, a décidé de faire une blague à son papa et de lui faire croire qu’il voulait arrêter le foot pour faire de la danse. Entre les mimiques de ses frères et les réactions de ses parents, la suite se déguste.