Pablo Andres : " Deux heures avant la demi-finale de Coupe du Monde, Eden et Thorgan regardaient mes vidéos "

Durant le confinement lié au coronavirus, nous tentons, au travers d'articles divers et variés, de prendre des nouvelles des sportives et sportifs belges. Comment vivent-ils cette période ? Comment font-ils pour poursuivre l'entraînement ?

Depuis la semaine dernière, nous vous proposons de suivre des directs sur Instagram. Après avoir accueilli Thierry Neuville, Thomas Meunier, Philippe Gilbert, Roméo Elvis ou Tom Boon, nous avons fixé rendez-vous à l’humoriste Pablo Andres ce lundi à 18H.

Pablo Andres, alias l’agent Verhaegen, ne s’en cache pas : il est un fan de football. " Sincèrement, je suis un fan de foot. J’adore regarder un match avec une petite bière et des chips. Petit, j’ai été biberonné aux exploits anderlechtois via mon grand-père paternel. Et puis, j’ai aussi des origines mexicaines où le foot est une religion. Et je dois dire que tout cela me manque vraiment en ce moment ", explique Pablo Andres, grand admirateur de Cristiano Ronaldo pour sa force mentale.

" Je regarde en particulier la Première League. J’ai plein d’applications pour connaitre les dernières infos, les dernières nouvelles du mercato. C’est une vraie drogue. Mais, en ce moment, tous les articles parlent du coronavirus. On n’a plus rien à se mettre sous la dent. ", regrette l’humoriste et supporter de Manchester United.

Pour les fans de foot, Pablo Andres est aussi celui qui a fait le buzz en tournant des vidéos avec les Diables Rouges.

" J’ai beaucoup de chance ", avoue celui qui avoue posséder le numéro de téléphone de plusieurs Diables. " Je suis allé voir Eden Hazard jouer à Chelsea, Meunier à Paris, Witsel et Thorgan Hazard à Dortmund. D’ailleurs, je vous conseille d’aller une fois à Dortmund. C’est l’un de mes plus beaux souvenirs de stade et ce n’est vraiment pas loin de chez nous. ", explique l’humoriste qui a récemment fêté ses 40 ans.

" Mais mon plus beau souvenir avec eux, c’était il y a près de 2 ans. La Belgique allait disputer la demi-finale de la Coupe du monde face à la France. Et j’ai reçu un message d’Eden me disant qu’il était occupé à regarder mes vidéos avec Thorgan et qu’ils étaient morts de rire. On était à peine deux heures avant le match ! J’étais un peu fier mais surtout cela montre la décontraction de ces joueurs malgré l’importance de l’évènement. "