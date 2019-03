Ousmane Dembélé (FC Barcelone) indisponible trois à quatre semaines

L'attaquant français Ousmane Dembélé souffre d'une rupture musculaire du biceps fémoral de la cuisse gauche, a annoncé jeudi le FC Barcelone. Il sera éloigné des terrains entre 3 et 4 semaines. Le joueur s'est blessé mercredi lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Lyon.

Dembélé souffrait d'une petite élongation depuis le match du week-end contre le Rayo Vallecano et était incertain pour la rencontre de mercredi. L'attaquant est monté au jeu à une vingtaine de minutes de la fin, trouvant le chemin des filets pour le cinquième but du Barça.

Le club blaugrana devrait être privé de Dembélé pour plusieurs matchs importants comme le derby barcelonais en Liga contre l'Espanyol le 30 mars, le choc entre le Barça et son dauphin l'Atlético le 6 avril au Camp Nou voire les quarts de finale aller de C1 les 9 et 10 avril. L'attaquant manquera également le rassemblement de l'équipe de France fin mars pour affronter la Moldavie et l'Islande en qualifications pour l'Euro-2020.