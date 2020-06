Ostende va se séparer d'Adnan Custovic

Ostende met les bouchées doubles. Selon les informations du Nieuwsblad, Paul Conway, le principal actionnaire des Côtiers, serait de retour en Belgique depuis quelques jours. La raison de sa venue? Signifier à l'entraîneur principal, Adnan Custovic, qu'il ne serait pas prolongé.

Une mauvaise nouvelle de plus donc pour le Bosnien, licencié par Waasland-Beveren en cours de saison et qui n'a, à cause du confinement, pu diriger qu'un...seul match sur le banc d'Ostende. Reste à voir où Custovic rebondira et, surtout, qui sera son remplaçant sur le banc côtier.