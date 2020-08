Ostende - Anderlecht: les Mauves veulent oublier le 0 sur 6 de la saison dernière (LIVE audio et commenté 20h45)

28 juillet 2019, le kop anderlechtois peut célébrer le retour d'un prince: Vincent Kompany est titularisé face à Ostende et hérite d'un tifo magnifique. Ce qui doit alors lancer la saison des Mauves face à un adversaire complètement déforcé tourne pourtant au premier couac de la saison. Après l'ouverture du score rapide de Michel Vlap, les Anderlechtois se voient refuser un deuxième but du Batave et enrayent la machine. D'un jeu léché et construit depuis son propre petit rectangle, le Sporting recule, hésite et se fait rejoindre puis dépasser au score par les Côtiers. Ce premiers revers de la saison pour le retour de Kompany sonne alors comme un faux-pas, qui se réitérera plus tard dans la saison...

1er décembre 2019, 17e journée, les Mauves remontent au classement en viennent d'enchaîner huit rencontres sans défaite. Certes, le football romantique n'est plus automatiquement de la partie, mais la défense de Van Crombrugge encaisse moins et Nacer Chadli carbure offensivement. Ce déplacement à Ostende doit signifier le retour d'Anderlecht aux portes du top 6, pourtant tout s'écroule très tôt dans le match. Van Crombrugge, à moitié prêt pour jouer un ballon, relance vers Marco Kana: les Mauves sont menés au score et ne parviendront pas à revenir dans le match. Ils s'inclinent 3-2.

0 sur 6 face à Ostende, qui a lutté jusqu'en fin de saison contre la relégation, voilà le bilan des Mauves la saison dernière. Un bilan qu'il convient de corriger cette année, alors que l'équipe ostendaise s'estime désormais proche de la méthode anderlechtoise du point de vue des philosophies de recrutement et de jeu. Les deux maîtres mots sont : datas et possession. Qui la laissera à l'autre entre des Mauves invaincus (5 sur 9) mais rejoint deux fois en fin de match lors de leurs trois premières rencontres alors qu'en face, Ostende n'a pris qu'un point sur 9.