Osasuna - Real Madrid : l'avion du Real est finalement arrivé à bon "port" malgré la neige

L’avion du Real Madrid, bloqué deux heures en raison de la neige, a finalement pu atterrir à Pampelune. Le club y dispute une rencontre face à Osasuna ce samedi.

Le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard a donc été retardé plus de deux heures par des pistes enneigées et glacées. "Ils nous ont dit qu’il fait très sombre. Ils ont fermé les pistes de décollage et les chasse-neige sont utilisés pour les pistes d’atterrissage", a précisé un porte-parole du club.

Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir un épais manteau de neige au-dessus de l’aéroport Barajas Adolfo Suárez de Madrid.

Le club de Bilbao, qui se rend à l'Atletico Madrid samedi, a décidé lui de ne pas décoller en direction de Madrid à cause des mauvaises conditions climatiques. La rencontre a d'ailleurs du être reportée en raison de la tempête neigeuse.