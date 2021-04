Onhaye (D3 acff), exemple de gestion avant-gardiste et réfléchie

" Des éléments comme François Guillaume Gilain, Josué Bastin , Bastien Delplank, Louis Herman ou Sven Hendrick incarnent parfaitement cette vision, reprend l’entraîneur. Chaque saison, on prépare avec méthode ceux qui constitueront l’équipe fanion de demain. Nous avons des fleurons comme Antoine Bernier , qui a disputé six ou sept matches à 16 ans en équipe A à Onhaye, avant de partir pour Anderlecht et finalement être titulaire à Seraing (D1B) aujourd’hui. Peu d’éléments passent par les mailles du filet. Peut-être l’un ou l’autre trop impatients, mais leur formation a été telle qu’ils s’imposent au minimum dans des noyaux A d’équipes d’élite provinciale. "

Tout juste peut-on noter l’arrivée chez les A de jeunes produits maison comme l’arrière gauche Arthur Poncelet et le joueur offensif, Clément Steeno voire s’interroger sur la décision de l’arrière latéral d’expérience Maxime Afflisio quant à une prolongation sur place. " Si Maxime devait au bout du compte nous quitter, ce ne serait pas en raison d’un choix sportif, mais en raison de son travail, explique Lionel Brouwaeys , entraîneur du noyau A depuis quatre saisons. Mais j’ai toujours l’espoir que tout s’arrange. On devrait être fixé à son sujet d’ici la mi-mai. "

S’il y a bien un exemple de stabilité, il faut aller le chercher du côté de Onhaye, club qui a eu du mal à digérer l’épisode malheureux de la descente de la D2 en D3 acff, par arrêt forcé du championnat au printemps 2020. A ce jour, et rien n’indique qu’il en sera autrement d’ici la reprise pressentie en été, le noyau A reste la copie conforme de ce qu’il allait être voici un an.

" On devra sans doute revoir un peu ces prix à la hausse. Rien que le pack vêtements couvre l’apport de départ des plus petits. Tous nos entraîneurs sont diplômés. Nous leur payons leurs formations à condition qu’ils s’engagent avec Onhaye pour deux ou trois saisons au moins. Une formation Uefa, cela représente vite un coût de 1500 € par personne. Cette prochaine saison trois de nos joueurs A ont encore en charge une équipe de jeunes. On y ajoutera l’académie de notre gardien et T2, l’ancien " Rouche " Jérémy De Vriendt . Elle se développe en symbiose avec Onhaye. Le club intervient d’ailleurs pour moitié dans le coût de la formation de ses portiers avec Jérémy. C’est l’idéal dans notre processus. Nous prenons des points pour le label car nous envoyons pas mal de jeunes dans les sélections provinciales. Le jeune gardien Esteban Levaux , formé chez nous est à présent au Standard de Liège. Là aussi ce sont encore des points en plus dans le plan formation. Nous avons des infrastructures ultra-modernes, avec une très belle salle VIP, six vestiaires et d’ici peu, nous espérons également travailler avec deux terrains synthétiques. Je suis fier de le dire : à Onhaye, on travaille avec un matériel que certains clubs pros n’ont pas encore. Depuis quatre ans déjà, nous nous appuyons sur l’application Pro Soccer Data dans notre travail. Elle nous permet de gérer tous nos plannings terrains et matches, envoyer des vidéos des prestations à chaque joueur. "

Sur place, tout est bien analysé avant d’être appliqué. L’objectif est d’être et de rester attractif. Onhaye fonctionne encore avec des cotisations inférieures à la concurrence à ce niveau. De 75 € à 150 € pour les U6 à U10, 290 € plus haut jusqu’en équipe première lorsque bien des clubs de ce niveau demandent de 350 à 400 € la saison.

Le club fait partie des six cercles namurois – avec Tamines, Ciney, Arquet, Meux et Couvin-Mariembourg – à avoir le label ACFF trois étoiles qualifiant une formation au top.

Voici neuf ans, Onhaye, village de 1200 habitants ou entité de 3200 âmes comptait 13 équipes et environ 160 jeunes. Aujourd’hui, 24 équipes sont alignées en championnat et plus de 300 jeunes portent les couleurs " rouge et blanche " en compétition.

Onhaye est un club connecté. Chaque saison, 15% du budget global est réinvesti dans l’achat de matériel dernier cri supposé améliorer les performances des joueurs.

Caméras intelligentes, puces électroniques GPS dans le dos, contrôles santé et diététiques tant pour les jeunes que pour les adultes, séances de coaching mental, le staff sportif ne néglige aucun apport extérieur.

" A un moment donné, en matière de résultats, on ne peut pas obtenir davantage que ce à quoi l’être humain est prédestiné, même s’il suit bien ses deux entraînements semaine. Toutefois, avec l’apport de la technologie, on gagne en performances, et la différence avec l’adversaire peut aussi se faire à ce niveau. Si le joueur sort des consignes qui ont été données, cela se voit sur les images prises en match. On en discute en début de semaine, et on corrige ce qui a lieu d’être.

Pour compenser une saison et demie sans activités rémunératrices, la Ministre des Sports, Valérie Glatigny, via l’ACFF a promis 152 € par équipes alignées dans le dernier championnat. Si on y ajoute le geste de la Région Wallonne via le Ministre Jean-Luc Crucke, lequel promet 40 € de subsides par affiliés, on attend une enveloppe de presque 16.000 € sur les hauteurs de Dinant.

De quoi mettre un peu de beurre dans les épinards ? " On y ajoutera les 10.000 € liés à l’obtention du label 3, somme que l’ACFF nous doit toujours depuis juin 2020, note au passage, Lionel Brouwaeys. Ces sommes ont le mérite d’exister en cette période compliquée. Mais n’oublions jamais qu’avoir un responsable administratif des jeunes, un responsable technique, des formateurs diplômés, cela a un coût important. Comme je l’ai dit, chez nous, si bénéfice il y a, il est réinvesti dans l’outil et la formation. On innove dès qu’on peut. Faire venir Audric Delooz, Académy manager des U6 jusque U15 du RSC Anderlecht sur notre terrain, cela reste profitable pour nos jeunes aussi.

Un foot études avec l’Athénée Royal de Dinant-Herbuchenne !

Avec les Guy Gilson, Jean-Yves Ska, Frédéric Papart, le bourgmestre député Christophe Bastin et les bénévoles, Onhaye est entre de bonnes mains depuis de nombreuses années.

Des personnes dévouées, compétentes et passionnées qui ont gagné l’estime du club. Grâce à eux aussi, il y a toujours du neuf à mettre en avant ces derniers temps.

Dès l’année prochaine, le RCS ouvrira un foot études en collaboration avec l’Athénée royal de Dinant-Herbuchenne. L’image avant-gardiste et hyperfonctionnelle d’Onhaye ne pouvait que séduire un établissement scolaire appelé aussi à se réinventer pour rester attractif.