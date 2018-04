"On peut aller loin à l'Euro U17 mais aussi rentrer vite à la maison"

L'équipe nationale belge de football masculine des moins de 17 ans peaufine sa préparation pour l'Euro en Angleterre (4-20 mai) au Belgian Football Center de Tubize. "Nous avons les qualités pour aller loin, mais cela dépendra des détails", a expliqué le sélectionneur national Thierry Siquet lundi.

"Notre ambition dans ce Championnat d'Europe est claire", a déclaré Siquet, "nous allons en Angleterre pour le meilleur résultat possible. L'Irlande, la Bosnie-Herzégovine et le Danemark sont des adversaires redoutables dans notre groupe, chacun disposant d'une génération forte. Nous pouvons aller loin, mais nous aurons aussi besoin d'un peu de chance, sans suspension ni blessures au mauvais moment. Une finale est donc possible, de même qu'une élimination au premier tour."

"Pour mes joueurs, le tournoi sert principalement à acquérir de l'expérience", a poursuivi le coach national. "Les matchs contre l'élite européenne devraient leur permettre de passer au niveau supérieur. Cela n'a pas toujours été facile pour nous dans les qualifications, mais mon équipe a fait preuve de la bonne mentalité. Je pense que c'est très positif. Nous allons utiliser les prochains jours pour affiner nos automatismes. Comme dans chaque équipe nationale, nous devons adapter les joueurs qui jouent avec d'autres systèmes dans leur club, et cela prend du temps. Mais l'avantage est que mes joueurs se connaissent depuis longtemps."

Les jeunes Diables Rouges rencontreront en phase de groupes l'Irlande (05/05 à Loughborough), la Bosnie-Herzégovine (08/05 à Rotherham) et le Danemark (11/05 à Chesterfield). Les deux meilleurs de la poule joueront les quarts de finale.

La génération née en 2001 a remporté son groupe du premier tour des qualification, en octobre, après avoir battu Malte (3-1), l'Irlande du Nord (3-0) et la Suisse (2-0). En mars, dans le Tour Elites, elle a signé un match nul (1-1) contre Chypre, une courte défaite contre la Suède (0-1) et une belle victoire contre la Croatie (1-2). Ce fut suffisant pour obtenir une deuxième place dans le groupe et la qualification pour la phase finale.