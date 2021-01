On connaît déjà les cinq finalistes du Soulier d'Or : qui doit l'emporter ?

La cérémonie du Soulier d'Or aura lieu mercredi soir. Depuis une semaine, l'organisateur du referendum, Het Laatste Nieuws, divulgue le classement au compte-goutte, en partant bien évidemment de tout en bas. Reste à connaître les cinq premiers du classement et donc le vainqueur, qui devrait être inédit. On a appris ce matin que Hans Vanaken a terminé à la 8e place du classement. A moins d'une faille temporelle qui nous ait échappé dans laquelle serait venu se glisser un joueur inconnu au bataillon, voici les cinq joueurs qui devraient se disputer le Soulier d'Or : Simon Mignolet, Raphael Holzhauser, Lior Refaelov, Charles De Ketelaere et Paul Onuachu. Qui pour soulever le trophée le plus prestigieux du football belge ?