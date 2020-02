Omeonga : "L'impression qu'on m'a pris pour faire partie de la liste des 6 Belges sur la feuille de match"

Ce dimanche, c’est Stéphane Omeonga qui était l’invité de Complètement Foot avec David Houdret, Pascal Scimè et Cédric Fauré.

Le joueur a quitté le Cercle de Bruges six mois après son arrivée dans la Venise du Nord. Prêté par le Genoa, le Belge de 23 est cette fois prêté au club écossais d’Hibernian, où il avait joué la saison dernière.

"J’étais en prêt ici la saison passée. J’ai l’impression de revivre et de retrouver mes sensations assez vite. On enchaîne les matches tous les trois jours et ça aide", commence Omeonga.

Car le joueur se sent beaucoup mieux que lors de sa période au Cercle de Bruges : "Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas fonctionné au Cercle. J’aimerais bien vous répondre, mais je ne sais pas quoi vous dire. On a tous été pris dans cette situation sans résultat. Beaucoup de jeunes sont arrivés cet été, un nouvel entraîneur qui ne connaît pas le championnat belge aussi. Et puis il y a Monaco qui pousse pour faire jouer les jeunes prêtés. C’était l’ambiance d’une lanterne rouge, d’un club qui ne gagne pas. C’est une saison compliquée pour le Cercle."

Compliqué, oui. Mais le joueur a aussi l’impression que le Cercle ne l’a recruté que pour une chose : "Je me suis posé la question de savoir si on ne m’a pas pris à Bruges que pour faire partie de la liste des six Belges présents sur la feuille de match. Mais je souhaite au Cercle qu’il se sauve, car je n’ai pas de rancœur. Il y a plein de gens bien. Mais c’est sûr que ça va être compliqué."

Stéphane Omeonga, qui compte huit sélections avec les espoirs belges, avait fait ses classes à Anderlecht avant de prendre le chemin de l’Italie en 2016, pour Avellino (D2) d’abord puis pour Gênes, qui l’a acquis en 2017.

Aujourd’hui, il est dans le championnat écossais, un championnat qu’il juge "physique. Ce n’est pas le plus beau championnat en termes de beauté de jeu. C’est l’inverse du championnat espagnol. Mais c’est un championnat où l’ambiance est magnifique. On joue dans des stades de 50.000 personnes et les supporters encouragent et vivent le match à 100%."

On le sent, le joueur se plaît bien à Hibernian. D’ailleurs, après avoir beaucoup voyagé, Stéphane Omeonga souhaite se poser un peu : "J’ai envie de donner un peu de stabilité à ma carrière. Je me verrai bien encore une saison ici et puis peut-être m’ouvrir à quelque chose. Je n’ai pas envie d’avoir cette image du joueur qui ne fait que des prêts", conclu le joueur.