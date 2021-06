Olympic de Charleroi (Nat 1) : une équipe compétitive, mais un stade à rénover

En 2021-2022, l’Olympic de Charleroi veut se mêler à la course au titre pour rejoindre au plus vite le monde pro. Hic : la Neuville sera-t-elle rajeunie, en ordre à temps pour obtenir une licence à terme ?

L’ancien international Franco-Algérien Mohamed Dahmane, qui fit les beaux jours de Mons, Genk, et le FC Bruges entre 2007 et 2011 était toujours joueur lorsque l’Olympic de Charleroi (Nationale 1) éliminait Zulte-Waregem en seizième de finale de la coupe de Belgique début février dernier.

Depuis, le natif de Maubeuge, formé à Lens a fêté ses 39 ans et reste plus que jamais bien installé dans un fauteuil de directeur sportif des Dogues.

L’homme, qui a quitté La Louvière Centre en emmenant dans ses bagages l’entraîneur français diplômé UEFA-A Xavier Robert n’a pas encore abandonné l’idée de ranger les crampons alors qu’il reste sous contrat à la Neuville jusqu’en juin 2023.

" Tant que le corps suit, le plaisir de s’entraîner et de jouer sont là, mais aussi et surtout que l’entraîneur pense que je peux toujours apporter quelque chose à l’équipe, je reste candidat à une place sur le terrain ", répète l’intéressé, dont l’objectif prioritaire est d’amener l’Olympic dans le monde pro avant le terme de son contrat de trois saisons.

Momo Dahmane jouit d’un gros crédit auprès de l’homme fort du deuxième club de la Ville sambrienne. Patrick Remy, importateur et exportateur de fruits et légumes établi au marché vespéral de Marcinelle est, dit-on carrément sous le charme d’un joueur qui sait toujours bien défendre ses choix, veut toujours aller de l’avant et dispose d’un joli carnet de contacts.

En coulisses, et dans l’entourage même de la direction, si la collaboration n’est pas critiquée, elle est parfois sujette aux questions en tous genres, un point d’achoppement étant l’identité nouvelle que prend le club voire aussi cette idée de parfois mettre la charrue avant les bœufs.

De bonne guerre ?

" Tout le monde a le droit de voir grand, d’être ambitieux, et notre président, qui est un homme on ne peut plus généreux a montré ces dernières saisons qu’il a les moyens de ses ambitions, raconte Jean-Pol Bastin, fidèle CQ des Dogues. Sans lui, l’Olympic de Charleroi aurait sans doute du mal à équilibrer un budget qui a de l’allure pour la Nationale 1. Je suis pourtant un des premiers à vouloir freiner le train lorsque par exemple je constate l’exode de nos bons éléments régionaux.

Pour eux, il n’y a pas ou plus de perspectives de beaucoup de temps de jeu. Meilleur exemple ? Nous avons dû accepter le départ de notre emblématique capitaine Laurent Castellana, 34 ans, parti pour la… P1 hennuyère de Ransart, en raison notamment d’une question de planning d’entraînements et d’éventuels privilèges que cela engendrait.

Avec Mohammed Dahmane, il est question de s’entraîner en matinée, ce qui finit par poser des soucis à ceux qui ne sont pas pros du foot à part entière. Aymeric Thibaut rejoint Gosselies (D3 ACFF), Quentin Laurent portera les couleurs de Rebecq (D2 ACFF), Mateo Van Coppenolle file à Solières en D2 ACFF, Mathis Vanlandschoot, formé à Anderlecht se retrouve à Ganshoren, en D2 ACFF la saison à venir. Voilà autant d’autres produits maison qui s’en vont parce que leur avenir chez les Dogues apparaissait bouché. Le gardien Tanguy Moriconi ou encore le milieu de terrain Quentin Vanderbecq, arrivé avant la fusion, à l’époque de Châtelet en 2015 ne sont-ils pas aussi au-devant d’une saison 2021-2022 où ils passeront plus de temps sur le banc que sur le terrain ?

La question n’est pas si idiote et si cela devait être le cas, l’âme du club serait quelque part autre.

Oui, bien sûr, on peut se réjouir de l’arrivée cet été de dix jeunes dans le noyau A pour les entraînements ou encore de l’intégration du jeune duo prometteur Simon Berger (demi-récupérateur), Emeran Gaspard (gardien). Mais, dans le même temps, le jeune gardien Alexis Bertrand perd son statut de troisième gardien alors qu’il ne déméritait pas.

A priori, il a de l’orgueil. Il aurait pu choisir l’exil, il veut montrer qui il est en retrouvant des couleurs avec le noyau des Espoirs. "