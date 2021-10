Olivier Defresne retrouve l’Union Namur (D3 acff) comme entraîneur principal

Au bout du compte, en ce début de semaine, le choix semblait devoir s’opérer entre Jean-François Beguin , un coach déjà preneur de quelques piges à Namur par le passé, avant de prendre en mains les destinées de Profondeville et Loyers, et Olivier Defresne encore entraîneur en D2 acff à Couvin-Mariembourg en juin 2020. "Je ne connais pas tous les méandres du dossier nouvel entraîneur, en dehors de ce que j’ai pu lire dans la presse régionale. Mais ce que je peux vous dire, raconte le nouveau coach de Namur, c’est que j’ai reçu un coup de fil de Bernard Annet dimanche dans la soirée. Je ne m’y attendais pas du tout car je n’envoie jamais de CV. Visiblement, le président ne me connaissait pas plus que cela. On a dû lui souffler mon nom, il a pris la peine de regarder mon CV sur le net, et il s’est décidé. J’ai rencontré Bernard Annet dans la journée de lundi. Il m’a fait une proposition à laquelle je devais répondre ce mardi. Je n’ai pas trop tergiversé. Je tournais en rond depuis plusieurs semaines à l’idée du reprendre du service quelque part. Namur, cela reste un endroit qui interpelle, on me donne l’occasion de repartir d’un tout nouveau projet, à peine à une bonne trentaine de kilomètres de mon domicile." Le Biesmois Olivier Defresne , 52 ans depuis le début de cette année a déjà un joli petit passé au niveau séries nationales comme entraîneur diplômé Uefa A. Outre plusieurs saisons comme coach des Espoirs au Sporting de Charleroi, il y a aussi deux passages par Couvin-Mariembourg, équipe avec laquelle il est monté de D3 en D2, un autre par l’ancienne D3 de Walhain, une saison comme adjoint d’ Alain Dheur au RFC Huy, et quelques expériences en provinciales namuroises de la P1 de Bioul à celle de Aische, entre quelques piges dans le club de son village natal, où il est resté un précieux conseiller du président Raphael Dehon , son ami de toujours. "Franchement, je suis très emballé à l’idée de débuter le travail à Mascaux ce mercredi, avec par exemple l’un ou l’autre joueur comme Alex Eloy ou Axel Dheur que j’ai déjà eu sous mes ordres par le passé. Le président m’a dit qu’il voulait monter en D2 en fin de saison. Cela me va ! Je n’ai rien à perdre. Je m’en serais voulu de ne pas avoir essayé quelque chose en ayant la proposition Namur en mains. J’ai appris que quelques joueurs avaient un peu de mal à se faire violence sur le terrain. Je souhaite vérifier cela au plus vite et travailler avec des gagneurs, des battants, des gars respectueux d’un objectif et d’un club qui s’est mouillé pour eux en les engageant à de très bonnes conditions."

Olivier Defresne n’a pas beaucoup évoqué l’histoire avec son nouveau président, et pourtant il a bel et bien joué chez les Merles alors qu’il avait une vingtaine d’années. C’était sous les ordres d’un certain Ido Cremasco, à l’époque des Guy Dardenne, Dady Mutombo et autre (regretté) Patrick Mauléon.



"J’ai porté le maillot de l’UR en promotion et en D3, dit encore le Biesmois. Jusqu’ici, je n’avais jamais imaginé un jour coacher cette équipe. En avant saison, j’ai refusé la proposition Gosselies, dans la même série. Je ne la sentais pas très bien. Au fond de moi, je me sens toujours plus proche de la mentalité namuroise, le Hainaut est plus particulier à mes yeux."



Le nouvel entraîneur des Merles aura dix jours pour préparer son premier match sur place. Le week-end à venir, l’Union Namur est en effet bye dans cette série D3A acff à quinze formations. Les grands débuts coincideront avec la fin de la première tranche et la venue du co-leader actuel, Tertre-Hautrage aux Bas-Prés.



"Honnêtement, je ne connais pas bien la série. L’autre, la B m’est un peu plus familière car Luis, mon fils évolue à Onhaye. Mais cela ne posera pas de souci. J’apprécie partir d’une page vierge, sans a priori. Il faut respecter tout le monde et sortir de toute façon le grand jeu à chaque fois pour aller chercher la victoire. On me dit que le noyau est de qualité, mais étroit ? C’est exact, 16 joueurs, c’est un peu juste. Voilà pourquoi bien gérer les organismes en semaine sera essentiel. Et s’il faut une retouche à la mi saison, j’ai cru comprendre que l’idée d’un renfort à ce moment restera possible."