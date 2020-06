Oliver Bierhoff veut jouer la Nations League sous forme de mini-tournoi dans un seul pays

Oliver Bierhoff, le directeur technique de la fédération allemande de football (DFB), veut jouer la prochaine édition de la Nations League sous forme d’un mini-tournoi dans un seul pays. L’ancien attaquant allemand veut éviter un maximum de déplacements en cette période de coronavirus.

"Ce serait une alternative, une sorte de mini-tournoi", a déclaré Bierhoff mardi dans le magazine Kicker. "Vu la pandémie actuelle, je pense que les fédérations nationales sont davantage pour l’idée de jouer des matchs sur terrain neutre. Cela éviterait les déplacements non-nécessaires et permettrait de mieux contrôler les joueurs.

Selon Bierhoff, l’Allemagne, qui organisera l’Euro 2024, serait prête à accueillir ce mini-tournoi. "Nous avons de l’expérience en matière d’organisation à la DFB et nous l’avons déjà démontré par le passé. Si l’UEFA soutient cette idée, nous sommes prêts à l’organiser."

La nouvelle édition de la Nations League doit débuter en septembre et les premiers matchs se dérouleront probablement à huis clos. Les Diables Rouges figurent dans un groupe avec l’Angleterre, le Danemark et l’Islande. Le 5 septembre, la Belgique se rendra au Danemark avant de recevoir l’Islande trois jours plus tard. Tous les matchs seront joués entre les mois de septembre et novembre.