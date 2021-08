OHL remonte un retard de 2 buts et arrache le partage à l’Antwerp (2-2)

Ce n’est que le début du championnat mais c’est déjà un résultat qui n’arrangera personne. Après avoir été menés de 2 buts à la mi-temps, les universitaires arrachent finalement le partage, 2-2.

Avec respectivement 4 points pour l’Antwerp et 3 pour OHL en avant-match, les deux équipes n’auraient pas craché sur les 3 unités.

Au coup d’envoi, Radja Naingollan était bien titulaire du côté de l’Antwerp, à l’instar de Sebastien Dewaest récemment prêté par Genk à OHL.

Après une entame de match rythmée où Myoshi, Al Tamari et Fischer tentent leur chance de part et d’autre du terrain, c’est finalement sur un autobut que l’Antwerp va ouvrir la marque à la 37e minute de jeu. Mathieu Maertens tente de dégager un centre de Miyoshi, mais il surprend son propre gardien de but en manquant son geste.

Les Anversois vont doubler leur avance avant la mi-temps. Le défenseur d’OHL De Norre touche le ballon du bras dans sa surface, Frey ne se fait pas prier pour convertir le penalty. C’est déjà son septième but cette saison.

Au retour des vestiaires, il ne faut que 10 minutes à OHL pour se remettre sur les rails. Sur un coup franc bien botté par Xavier Mercier, Özkacar dévie de la tête et trompe Jean Butez. C’est 2-1.

OHL continue de pousser et l’égalisation arrive 20 minutes plus tard. Après une grosse occasion pour Anvers, une contre-attaque rapide des Louvanistes permet à Shengelia, tout juste monté au jeu, de marquer son deuxième but de la saison.

Malgré une fin de match palpitante avec des contre-attaques rapides et des possibilités pour les deux équipes, le score en restera là. À noter également l’exclusion de Sébastien Dewaest en fin de match pour deux cartes jaunes consécutives dans les arrêts de jeu.

L’Antwerp est provisoirement à la 14e place avec 5 points, OHL est barragiste avec 4 points.