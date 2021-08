Officiel : "Merci capi!", Dorian Dessoleil quitte Charleroi pour renforcer l'Antwerp

Charleroi l'a confirmé sur ses réseaux sociaux : Dorian Dessoleil va quitter le pays noir pour rejoindre l'Antwerp. Le capitaine des Zèbres quitte donc le Hainaut après huit saisons passées. Charleroi pourrait récupérer jusqu'à 3 millions d'euros dans cette transaction.

Le capitaine de Charleroi présente plusieurs atouts majeurs pour renforcer le Geat Old : il a l'expérience de la D1A avec plus de 200 rencontres au compteur, et surtout, il est gaucher. L'Antwerp est à la recherche d'un profil de gaucher, qui manque pour le moment, puisque c'est Ritchie De Laet qui évolue au poste de défenseur central gauche pour l'heure.

En signant pour le Great Old, Dessoleil réalise le transfert de sa vie : il va disputer l'Europa League et atterrit dans une équipe qui a l'ambition concrète de détrôner le FC Bruges à court terme.