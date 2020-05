Nouvelle révolution à Anderlecht : Marc Coucke démissionne, Wouter Vandenhaute président

Wouter Vandenhaute va devenir président d'Anderlecht en lieu et place de Marc Coucke, qui va démissionner mais rester actionnaire du club.

Wouter Vandenhaute, l’empereur flamand des médias, était déjà conseiller du président anderlechtois depuis janvier dernier. Il investira dans le club, tout comme Vincent Kompany, dont le rôle sera essentiel dans l’ambitieux projet sportif et financier du club bruxellois pour les cinq prochaines années.

Karel Van Eetvelt, CEO d'Anderlecht, a préparé le plan "RSCA 2020-2025" et le soumettra mardi au Conseil d'administration du club pour approbation, a souligné le club bruxellois dans un communiqué ce jeudi. Ce plan doit permettre au Sporting d’Anderlecht de renouer avec son glorieux passé. Karel Van Eetvelt l’a mis au point ces derniers mois, en collaboration étroite avec Vincent Kompany et avec le conseiller externe Wouter Vandenhaute."

"Le président actuel, Marc Coucke, soutient pleinement le plan de Van Eetvelt et veut laisser toute latitude au nouveau management. Il a par conséquent décidé de démissionner de son poste de président, mais reste, via sa société d’investissement Alychlo, un actionnaire principal ambitieux."

"Marc Coucke a demandé au conseiller Wouter Vandenhaute de reprendre son rôle ; en tant que nouveau président, Vandenhaute peut ainsi piloter pleinement l’équipe entourant Van Eetvelt. En conséquence, Vandenhaute vend ses actions dans l’agence Let’s Play. Il s’engage également à investir dans Anderlecht, tout comme Vincent Kompany, qui restera à Anderlecht après 2022 également."

"Avec Vandenhaute, Kompany veut faire remonter Anderlecht au sommet. "In youth we trust" reste la valeur clé sur laquelle le RSCA entend bâtir son succès. Neerpede devient plus que jamais le cœur battant du club et souhaite amener le prochain Vincent Kompany, le prochain Romelu Lukaku et le prochain Youri Tielemans en équipe première pour y engranger des succès."

"Les meilleurs talents qui ont déjà fait fureur cette saison brilleront également la saison prochaine et le personnel sportif veillera en outre à des renforts ciblés. Des moyens supplémentaires ont entre-temps été prévus à cet effet. "Le plan "RSCA 2020-2025" fera également retrouver une santé financière à court terme au Sporting d'Anderlecht. Les actionnaires actuels débloqueront les moyens nécessaires à cet effet avec Vincent Kompany et Wouter Vandenhaute. Lors du Conseil d'administration de mardi, le management demandera un mandat pour développer les détails financiers dans les semaines à venir", conclut le communiqué du RSCA.