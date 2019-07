Nouvelle pelouse pour le stade Roi Baudouin

Imaginez un stade de foot sans pelouse. Imaginez le stade Roi Baudouin sans le moindre brin d’herbe. Une image surréaliste et pourtant bien réelle.

Suite au concert de Metallica fin juin et celui de Rammstein début juillet, la pelouse a été endommagée par les cent mille spectateurs présents à l’évènement. De nombreux camions ont également roulé au milieu du stade pour acheminer le matériel des scènes. Il faut donc remplacer la pelouse.

Les 108.000 euros du coût de ce travail sont entièrement pris en charge par les organisateurs de ces 2 spectacles qui ont signé une convention. La ville de Bruxelles ne débourse donc pas le moindre centime pour ce remplacement.

Si la pelouse est abîmée à moins de 30 pour cent, il faut réparer les zones endommagées si elle est dégradée sur plus de 30 pour cent, il faut tout remplacer.

Une société néerlandaise, unique en Europe, spécialisée dans le remplacement de pelouse de terrain de foot prend toute l’opération en charge. Cela débute par le raclage de la pelouse abîmée, il faut aplanir les 8000 mètres carrés à remplacer.

Ensuite 230 rouleaux d’herbe coupés le matin même dans la région de Venlo au Pays-Bas sont acheminés par 19 camions au stade.

Chaque rouleau mesure 15 mètres de longs sur 2 mètres quarante de large et 3 centimètres de profondeur et pèse 2 tonnes.

Un clarck va chercher un de ces fameux rouleaux dans le camion et le dépose à l’endroit précis ou il doit être déroulé.

Ensuite une machine spécialisée pince le rouleau et le déroule sur sa longueur. Des jardiniers finalisent l’opération et colmatent les jointures avant que l’herbe fraîchement placée ne soit tassée par une machine. Le tout prend quatre jours mais le placement de la nouvelle herbe sur toute la surface du terrain se fait en 12 heures.

Il ne reste plus qu’à bien arroser ce nouveau tapis vert et le terrain sera fin prêt pour accueillir de nouveaux exploits de nos diables rouges très bientôt.