Nouvelle claque au PSG : la défense du FC Bruges s'offre un triste record défensif et a du pain sur la planche

Le Club Bruges n'a pas pu faire illusion dans la Ville Lumière. Dépassés dès les premiers instants du match, les Blauw & Zwart ont pris le bouillon face à un Kylian Mbappé déchaîné et peuvent dire adieu à leur saison européenne. Quatrièmes, les hommes de Philippe Clement sont à leur place, même si leur début de campagne (4 sur 6) leur avait entrouvert la porte de l'exploit. Mais depuis le mois d'octobre, les Brugeois concèdent beaucoup de buts. Beaucoup trop pour revendiquer une place au chaud dans l'hiver européen. Cette élimination sèche, sans repêchage en Europa League, doit permettre aux Gazelles brugeoises de faire le point, et de mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas depuis le début de la saison. En défense, notamment.

Avec 48* buts concédés depuis le début de la saison, la défense brugeoise est à la peine, peu importe la compétition dans laquelle elle s'aligne. C'est une moyenne de 1,84 but concédé sur l'ensemble de l'exercice. Simon Mignolet n'a réussi à garder le zéro derrière qu'à six reprises depuis le début de la saison. Philippe Clement continue d'ailleurs de chercher la bonne formule défensive, alternant entre une défense à quatre ou à trois. Jack Hendry et Clinton Mata tiennent la baraque vaille que vaille, mais Stanley Nsoki, supposé apporter sa vitesse et sa puissance, n'est pas à la hauteur de l'investissement placé en lui (6,5M€). Il n'a en tout cas pas remplacé Odilon Kossounou dans les esprits brugeois. Mais cette saison, c'est surtout Mignolet qui voit son étoile pâlir. A Malines, contre le Standard ou contre Genk, le substitut de Thibaut Courtois a prouvé qu'il traversait une moins bonne période. Son aura communicative auprès de ses défenseurs a clairement faibli et ce manque d'assurance rejaillit dans les chiffres. Les Brugeois ne sont 'que' sixième défense de notre compétition.